Demacrado, excesivamente delgado, taciturno irreversible y cada vez más encorvado. Las imágenes de Antonio Vega en el archivo de la memoria colectiva y de la televisión siempre fueron a peor con el paso de los años. Tuvo que negar, casi desde el principio de su carrera, que estuviese enfermo de sida o en estado terminal. Detrás del deterioro, las drogas que oscurecieron aún más el carácter atormentado de Antonio Vega.

Carmen asegura que Antonio Vega no consumió nunca mientras estuvieron juntos: "Que me cuentes a mí que él antes se ponía, vamos. ¡No te lo crees ni tú harto de vino!". Según Carmen s e entregó a las sustancias cuando ella y su familia se marcharon a Londres después de que se quedase embarazada y los suyos pusieran el grito en el cielo, y el mar por medio: "Si fue por lo del niño, no lo sé". La que fuera una de las musas de La Movida cree firmemente que Vega hubiera querido tener ese hijo y lamentó profundamente perderlo.

Entonces, ¿cómo terminó Antonio Vega enganchado a las drogas? Sus compañeros de Nacha Pop reconocen que las probaron y consumían. "Entonces él empezó a tomárselas más en serio y entró en otro nivel de drogas en el que nosotros no estábamos. Eso fue a raíz de la aparición de otra pesona. De una chica" . Jaime Conde, miembro de la banda, la señala: "Se llamaba Carmen y era la hermana de Will More que en ese momento lo conocía todo el mundo porque aparecía un poco en la película Arrebato".

Y el consumo seguía. Vega reconoció con el tiempo que se equivocó cuando las tomaba para ser el mejor músico y letrista: " Las drogas lejos de ser algo que te hace componer, que te hace descubrir, que te hace encontrar...No. Para nada. No es que necesites meterte eso para construir o componer. No, no es eso. Lo que necesitas es quitarte de encima un montón de cosas que no te están dejando componer, escribir o hacer cosas."

Béjar, explica que ver a Marga así fue el colmo. Y el fin de su amistad y admiración: "Yo ya estaba muy quemado, ya hablaba muy mal de Antonio. Un día me encontré a Marga en El Penta y la vi muy deteriorada. Vi la expresión de la heroína en su cara. Y le di un toque muy importante. Y eso fue lo que me alejó de Antonio. Bajé del escenario y no volví a hablar nunca con él. Yo tenía un problema tóxico y tenía que salvar mi vida. No tuve el valor de decírselo a él. Silencio y agua, dejarla correr."

Antonio Vega se arrepintió de que las drogas dominaran su vida

Béjar tenía solo 16 años cuando conoció a su ídolo que le regaló entrar en su banda. Comparte, de aquellos años, una frase que le quedó marcada. Cuando le preguntó a Antonio Vega que por qué estaba siempre tan apagado si estaba triunfando, le contestó: "¿Sabes qué pasa, Nacho? Que a veces el mundo se me queda pequeño. Con lo grande que es este planeta, se me queda pequeño."

“Reacciona, aunque solo sea por los demás, aunque ni siquiera sea por ti“

En las cintas grabadas por su biógrafo se le escucha: "No concibo una existencia mediocre, una existencia a medias. O sea, existimos porque tenemos una misión muy clara que es la de ejercer la vida. La de ser vectores de la vida. No podemos suicidarnos porque eso es lo peor que puede hacer alguien. Porque tu misión es llevar la vida contigo."

Teresa sigue hablando con admiración de su exmarido: "Cuando estaba desintoxicado componía igual de bien. Seguía en su mundo. Te podía hacer un tema tenebroso y estar feliz y desenganchado".

Pero Antonio Vega siempre quiso vivirlo todo, darlo todo: "¿Por qué no situarme ahí arriba? ¿Por qué tengo que imponer límites a mi vida? Si un día me voy a morir. ¿Por qué no puedo vivir esta vida en el máximo constante? Cuando vives en ese estado emocional tan intenso y tan al límite, ¡joder! ¡qué relativo es todo."

Su hermano Carlos Vega se muestra rotundo al recordar: "Es imposible sacar a nadie de un sitio de donde quiere estar. Cuando él pidió ayuda se le dio y cuando no, cada uno a su manera, intentaba estar ahí."

Cuando estaba hundido y consciente de que la droga lo tenía dominado, echaba de menos La Pedriza. Subir al Yelmo. Volver a su juventud, sentía nostalgia del chaval que fue: "Soy muy puñetero conmigo mismo. Te diría que incluso muy hijo de puta. Me he mirado muchas veces al espejo, me he insultado, me he llamado de todo y me he dicho: «te partiría la cara si no me tuviera que partir yo antes la mano». Me he mirado al espejo y me he dicho: «¿A ti qué te pasa? ¿A qué viene todo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Acaso crees que vas a vivir más tiempo? ¿Que vas a vivir otra vida? La gente te está pidiendo más. La gente te está pidiendo, cuanto menos, que sigas ahí. Reacciona, aunque solo sea por los demás, aunque ni siquiera sea por ti»."