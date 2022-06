La muerte de Antonio Vega marcó a varias generaciones que convirtieron sus canciones en auténticos himnos nacionales. Falleció joven, en 2004, con 51 años debido a un cáncer de pulmón. En el documental Tu voz entre otras mil disponible en RTVE Play que recuerda su vida y obra, la familia de Antonio recuerda sus últimos días antes de fallecer.

Antonio Vega en uno de sus últimos conciertos GTRES

Sus hermanas Cristina y Laura aseguran que en las últimas semanas, lo único que quería Antonio era pasar tiempo con los suyos: “Como quería estar era con la familia y con los hermanos. Y ahí nos tenía, y la verdad que no nos dejaba separarnos”.

Su hermano Carlos sin embargo vivió junto a él su faceta más luchadora, en la que se resignaba a perecer. Recuerda que le decía “esto no va a acabar conmigo ni de coña, esa posibilidad no existe”.

Posado de Antonio Vega en los 90 ©RADIALPRESS

También su exmujer Teresa Lloret recuerda sus últimos días. Compartió con él 18 años de su vida, se casaron en 1989, sigue teniendo muy presente uno de sus últimos conciertos: “Él estaba probando sonido en el escenario, pero cuando bajó, me abrazó durante un rato largo. Y me mosqueé mogollón. Estaba malito ya”.

Teresa Lloret durane la prmiere del documental 'Antonio Vega: tu voz entre otras mil" GTRES

Pero la persona que le recuerda con más dolor es su madre Mariluz Tallés, que a día de hoy menciona las últimas palabras de su hijo con las emociones a flor de piel : “Le cogí la mano así fuerte y le dije: ‘Antonio hijo dime algo, dime algo’. Se quedó así mirándome y me dijo: ‘te quiero mucho’. Fíjate lo último que me dijo Antonio”.

Además, reconoce que siempre le costó valorar la carrera profesional de su hijo: “Me he dejado la vida por él. Me adoraba el pobre mío. Pero no he sabido valorar su vida profesional que era tan importante para él. Esa manifestación de cariño de tanta gente, todo tan sorprendente para mí. No lo he sabido valorar. Sólo en lo humano más que en lo profesional”.

La canción con la que todos le recuerdan es La chica de ayer. Considerada la mejor canción del pop español e incluida en su primer disco. El tema, compuesto por Antonio en 1977, mientras hacía la 'mili' en Valencia, se convirtió en un himno de la movida madrileña de los 80 y catapultó a 'Nacha Pop' hasta lo más alto del panorama musical español.