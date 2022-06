Inspirar: infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos, ideas, designios. Es la definición que aparece en la RAE, aunque para un artista esa descripción se quede corta. Igual que un guitarrista sin su instrumento o un poeta sin hoja donde escribir, ¿qué es un artista sin su musa? Una voz que se queda muda porque ya no tiene historias que contar. Por suerte, a Antonio Vega le llegó la inspiración a tiempo, más concretamente, durante el servicio militar. "En una ocasión tuve un desafine con un mando. Pensaba que me iban a encerrar en el calabozo, pero el tío se lo pensó y me mandó a tomar viento fresco", relata el propio artista en el documental Antonio Vega.Tu voz entre otras mil.

Cogió su moto y se fue, no muy lejos, porque le dejó tirado a medio camino y se tuvo que ir andando a casa. Enfadado, agarró su guitarra y se dirigió a la playa de la Malvarrosa. Fue ahí donde nació una de las canciones más escuchadas del repertorio español, su primer tema: "La chica de ayer".

No cualquiera puede presumir de ser la protagonista de una canción que todo el mundo ha tarareado alguna vez, y menos si quien la escribió fue el mismísimo Antonio Vega. ¿Quién le inspiró entonces? ¿Qué chica está detrás de esta letra? Lo cierto es que no se sabe con exactitud. Quienes le conocieron tienen diferentes versiones de lo que ocurrió y de cuál era su verdadera identidad. Lo que sí sabemos es que no hablaba de sus dos grandes amores, ni de Teresa Lloret ni tampoco de Marga del Río.

Jaime Conde, primer batería de Nacha Pop, vio a Antonio Vega junto a una chica a la que conoció durante una fiesta, de la que se fueron juntos. Además, recuerda que solía acudir a sus ensayos. Sin embargo, su hermano Carlos Vega está convencido de que detrás de "La chica de ayer" no hay ninguna mujer. "Me lo hubiese contado. Creo que la canción habla más de una sensación, de un ambiente, de algo que empezaba a pasar en este país", asegura. "Tus cabellos dorados parecen el sol", cantaba el artista, por eso podemos deducir que, de existir, aquella mujer era rubia y nos regaló una de las mejores canciones de la historia de nuestro país.