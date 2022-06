Donde hubo fuego, cenizas quedan. A Tamara Gorro y Ezequiel Garay no se les ha acabado el amor después de casi doce años, aunque estos últimos meses han sido cruciales para la pareja. Se han reconciliado y han querido compartir este momento tan importante con sus seguidores a través de sus redes sociales. "Mejor juntos", se puede leer en el pie de foto, en la que parecen más enamorados que nunca. Él ha hecho lo mismo desde su cuenta. La influencer y el futbolista han decido darse una segunda oportunidad. Y no nos extraña, porque desde que decidieron darse un tiempo, los hemos visto juntos en multitud de ocasiones, sobre todo en compañía de sus dos hijos.

"Las segunda oportunidades dicen que no son buenas pues yo voy a retar eso, sabéis que soy muy de retos. Fuera bromas, si la cosa sale bien adelante, si la cosa sale mal, en la vida no pasa nada", comenta Tamara Gorro a través de sus historias de Instagram. ¿Pasará lo mismo con Shakira y Piqué? El suyo parece un punto y final, pero nunca se sabe. Otras parejas famosas también han conseguido superar sus diferencias para volverse a encontrar y hacer funcionar su relación de nuevo, no como Miri y Jorge. ¡Te contamos quiénes son!

Eva González y Cayetano Rivera Eva González y Cayetano Rivera comenzaron su historia en 2009. Después de cuatro años, rompían su relación. La presentadora abandonaba el domicilio que compartía con el torero por "diferencias irreconciliables". Su ruptura duró nueve meses. De hecho, Cayetano asistió solo a la boda de su hermano Francisco Rivera y y su ahora mujer, Lourdes Montes. A finales de aquel verano, la pareja decidió darse una segunda oportunidad que acabó en matrimonio. Ambos tienen un hijo en común, el pequeño Cayetano. Karelys Rodríguez avisa a Eva González sobre Cayetano Rivera RTVE.es Sin embargo, el camino no ha sido nada fácil. La bomba saltó cuando salió a la luz una supuesta infidelidad del torero, que fue fotografiado junto a otra mujer. Su nombre seguro que te suena: Karelys Rodríguez. A pesar de todos los rumores, Eva González y Cayetano Rivera se las arreglaron para superar esta segunda crisis, que además, fue de lo más mediática.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo Las segundas oportunidades también son cosa de palacio. Kate Middleton y el príncipe Guillermo se separaron antes de casarse. Fue él quien tomó la decisión en el año 2007 y mucho tuvo que ver la presión mediática. "Tratamos de encontrarnos a nuestra manera y estábamos creciendo, así que era solo un poco de espacio, y funcionó para mejor", confesaron ellos mismos en la entrevista que ofrecieron cuando anunciaron su compromiso. Los duques de Cambridge ya habían pasado por una ruptura con anterioridad. Fue en 2004, y en ambas se relacionó al nieto de la reina Isabel II con otras mujeres. Ahora forman la familia perfecta junto a sus tres hijos. Corazón Especial por la boda de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton ... Ver ahora

Adam Levine y Behati Prinsloo Adam Levine y Behati Prinsloo se conocieron en mayo de 2012, poco después de que el cantante rompiera su relación con la también modelo Anne Vyalitsyna. Un año más tarde, decidieron poner fin a su relación. Su ruptura fue de las más efímeras, no aguantaron ni dos meses separados. El cantante, que siempre estuvo en contra del matrimonio, acabó en el altar dando el "sí, quiero" a la modelo, con la que ahora tiene dos hijos en común.

Catherine Zeta Jones y Michael Douglas Catherine Zeta Jones y Michael Douglas también se dieron un tiempo, aunque ahora sean una de las parejas más consolidadas de todo Hollywood. Iniciaron su romance en el año 2000. El trastorno bipolar de la actriz, la enfermedad del actor y su addición al sexo... Demasiados problemas que acabaron afectando a su relación de pareja, hasta el punto de romper. Michael Douglas confiesa lo primero que pensó cuando conoció a Catherine Zeta-Jones RTVE.es Fue en 2013 cuando decidieron tomar caminos separados, pero solo unos meses después volvieron. De hecho, renovaron sus votos matrimoniales. ¿El secreto de su éxito? "Una relación muy abierta", tal y como ella misma confesó durante una entrevista. "Somos honestos y compartimos cosas que probablemente mucha gente no lo haría", aclaraba.

Jennifer López y Ben Affleck Ellos son la prueba definitiva que demuestra que, cuando dos personas están destinadas, vuelven a encontrarse. Jennifer López y Ben Affleck presumen ahora de compromiso, pero ha tenido que pasar más de una década para que llegue este momento. La pareja ya tenía planes de boda en 2003, pero se cancelaron después de que la cantante descubriera una supuesta infidelidad. 00.47 min Corazón - Jennifer Lopez y Ben Affleck se comprometen, de nuevo, 20 años después Mark Anthony, Jennifer Gardner, Álex Rodríguez, Ana de Armas... Fueron muchas las personas que pasaron por sus vidas, incluso tuvieron hijos con otras personas, pero sus caminos se volvieron a encontrar, justo cuando ella estaba a punto de pasar por el altar.