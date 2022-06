La reconocida chef María Marte, ha confesado en La Matemática del Espejo, que en el mundo de la cocina ha visto, vivido y sentido en sus propia piel “mucho machismo”: “Las mujeres lo tenemos muy difícil”. Según la dominicana, en sus años como chef del Club Allard, lo pasó muy mal con respecto a este tema: “Yo nunca vi igualdad, ni siquiera siendo chef. Porque lo último que descubrí, es que el antiguo chef ganaba el doble que yo, ¿dónde está la igualdad?”.

La reconocida chef, que pasó de fregar platos, a consolidar dos estrellas Michelin, ha reconocido que el hecho de ser mujer se lo ha puesto más difícil en el mundo de la cocina y no lo entiende, de hecho, muy enfadada y con ironía, le repetía a Carlos del Amor en el espacio de La 2 de TVE : “¿Dónde está la igualdad? ¿Por qué? ¿Por qué soy negra? ¿Por qué no estudié gastronomía? ¿Por qué vengo de República Dominicana sin nada? ¿Por qué soy mujer? o, ¿por qué? Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo todavía”. Confiesa que no pretende quedar de víctima , más bien todo lo contrario, quiere reivindicar una realidad, que, según ella “es la verdad y es lo que ha vivido”: “Lo cuento como es, ni más ni menos. ¿Igualdad? No hay, conmigo no la hubo nunca”.

“Un cliente me dijo: Es imposible que una mujer haya cocinado esto”

María Marte ha pasado por todo tipo de situaciones incómodas con respecto a este tema. De hecho, según ha confesado, algún cliente se ha sorprendido cuando le confesaban que el plato que probaba era de una mujer: “No es que se sorprendieran, lo de sorprenderse se queda pequeño”.

La chef recuerda un día en el que ella bajó a saludar a los comensales del Club Allard, como es habitual, y preguntó acerca de la velada y la comida a cada uno de ellos. Sin embargo, para su sorpresa, uno le respondió: “¿Dónde está el chef?”. María, acompañada de la sonrisa que tanto le caracteriza, respondió: “Yo soy la chef”. Y el hombre no se lo creía: “Me dijo, no, no, no, es imposible que una mujer haga esto, no.” Eso me lo dijo en mi cara, y me dice: “Yo quiero ver al chef”, y le digo: “Señor yo soy la chef, yo ando vestida de cocinera, o sea, ¿no me está viendo?” Y aún así decía que no, que era imposible que yo hiciera todo eso”.