Bonaventura Clotet: "És esperable que muti menys, però no impossible"

El cap de malalties infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, diu que el virus de la Verola del mico és del tipus DNA i muta menys que l'altra tipologia, RNA com és el cas del virus de la Sida o el coronavirus Sars-COV2: "És esperable que muti menys, però no impossible". El Dr. Clotet diu que hi ha casos de verola del mico arreu del món que per ara són benignes: "Porta setmanes entre nosaltres i no s'havia trobat perquè es cura sol". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Clotet critica que es vulgui estigmatitzar amb la verola del mico als homes homosexuals com va passar amb la Sida: "És ridícul estigmatitzar, com era ridícul estigmatitzar amb la sida".

"Bonaventura Clotet explica per què és esperable que la verola del mico muti menys, per bé que "no és impossible".







S'està perdent l'efecte protector de les vacunes contra la Covid-19 Bonaventura Clotet defensa una quarta dosi de la vacuna contra la Covid-19 per als majors de vuitanta anys perquè "la immunitat s'ha perdut" i creu que s'ha de continuar revacunant a major de cinquanta anys que és quan comença la immunosenescència: "No acabem d'estar ben protegits. Cal anar revacunant". Clotet explica que si es perd l'efecte protector de les vacunes contra la Covid-19 la variant òmicron, podria tenir un efecte més greu. “☕ Bonaventura Clotet explica que les persones de més de 65 anys podrien estar perdent l'efecte protector de les vacunes contra la Covid-19.



"En aquest context, l'òmicron podria tenir un efecte més greu".





