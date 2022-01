L'òmicron "sigil·losa" ja és a Catalunya

La nova subvariant de l'òmicron ja ha arribat a Catalunya després que Salut hagi confirmat els dos casos que s'estudiaven. La secretària de Salut Pública, la Dra. Cabezas de Salut Pública ja informava aquest dimecres que sospitaven de dos casos detectats, però eren a l'espera que es confirmessin amb la seqüenciació completa de les mostres analitzades. De la resta de l'Estat també s'han confirmat contagis per aquesta nova variant a les Illes Balears.

Com és aquesta variant "sigil·losa"?

La nova subvariant, coneguda com a òmicron "sigil·losa" per la dificultat en detectar-la, té més mutacions que l'òmicron inicial i seria més transmissible. La presidenta del Grup Col·laboratiu Multidisciplinari per al Seguiment Científic de la COVID-19 (GCMSC), Silvia de Sanjosé, explica que la variant sigil·losa sembla ser molt similar a l'òmicron, però falten dades per saber si és més infecciosa.

Silvia de Sanjosé, presidenta del GCMSC, explica que la variant sigil·losa sembla ser molt similar a l'òmicron, però falten dades per saber si és més infecciosa.



En aquesta mateixa línia de prudència es va mostrar aquest dimecres en roda de premsa la Dra. Cabezas: "No hi ha evidència d'una major severitat" ni un "major escapament a les vacunes". "Té més mutacions. Sembla per les primeres publicacions que pot ser més transmissible, tanmateix no hi ha evidència d'una major més severitat ni que s'escapi més a les vacunes", afegia Cabezas

Cabezas (Salut Pública), sobre la nova variant: "Té més mutacions. Sembla per les primeres publicacions que pot ser més transmissible, però no hi ha evidència d'una major més severitat ni que s'escapi més a les vacunes"



Una nova ramificació d'aquest coronavirus que ja és present en més de 40 països i que des del departament de Salut no descarten que arribi les properes setmanes a Catalunya.