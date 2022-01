Coronavirus en España, hoy | Alemania supera los 200.000 contagios diarios por primera vez

10:07

Argentina, Colombia, Chile, Perú y Uruguay se suman desde este jueves a la lista de países a cuyos ciudadanos no se debe aplicar restricción temporal de viajes no esenciales para entrar en España por la pandemia del coronavirus. El Boletín Oficial del Estado publica una orden del Ministerio del Interior en este sentido y que se produce tras la recomendación de la UE efectuada después de revisar las restricciones a los viajes no esenciales.

También se levantan las restricciones a los residentes de China, Canadá, Australia, Bahrein, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Qatar, Ruanda, Arabia Saudí, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos.