Confirmats 9 casos de verola del mico a Catalunya

El Departament de Salut confirma la presència de nou casos de verola del mico a Catalunya. 7 dels infectats tenen vinculació amb casos anteriors i els altres 2 continuen en investigació. A Espanya se n’han detectat 98, la majoria a la Comunitat de Madrid. Per qüestions de privacitat, Salut no donarà dades de les persones afectades.

Ens hem de preocupar?

La directora del Departament de Pandèmies i Malalties Epidèmiques de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Sylvie Briand, ha assegurat aquest divendres que el més probable és que augmentin els casos de verola del mico, però ha subratllat que és un virus que "no ha de preocupar la població general". "No sabem si estem veient la punta de l'iceberg o si queden més casos", ha dit Briand en una sessió informativa sobre les dades que té l'organisme pel que fa als nous brots de verola del mico. Briand ha admès "incertesa" sobre com evolucionarà el virus, però ha remarcat que "no és com la covid-19" perquè no es transmet ràpidament.