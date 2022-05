01:13

El Departament de Salut confirma la presència de quatre casos de verola del mico a Catalunya. Tots tenen vinculació amb altres positius detectats a Espanya, on se n’han detectat 98, la majoria a la Comunitat de Madrid. Per qüestions de privacitat, Salut no donarà dades de les persones afectades.