Jéssica Albiach: "El recurs tindrà les cames molt curtes"

La presidenta del Grup Parlamentari d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha defensat que la llei del català a l'escola aprovada per acord entre ERC, Junts, PSC i Comuns és "sòlida" i està "ben travada". Sobre la iniciativa de què Vox, Cs i PPC portin al Consell de Garanties Estatutàries la proposició de llei sobre l'ús de les llengües oficials a les escoles a Catalunya, Albiach descarta que tingui recorregut: "El recurs tindrà les cames molt curtes". I avança que, l'altra eina per "regular drets" és el decret llei, que segons la líder dels Comuns, "si fos necessari" dilluns ja estaria preparat i la llei es votaria en una setmana, en lloc d'aquest divendres com estava previst.

Jéssica Albiach assenyala que Vox "ha anat a salvar" la presentació del recurs davant del Consell de Garanties Estatutàries, perquè calen dos grups i Ciutadans no podia anar-hi sol: "Fins ara, el Consell de Garanties Estatutàries era un 'xiringuito' català i ara sí que l'utilitzen".

"Si volguéssim dir que és vehicular, ho haguéssim dit" En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La2 i Ràdio 4, ha assegurat que l'acord contempla el català com a centre de gravetat del sistema i el castellà com a llengua d'aprenentatge, però no vehicular: "Si volguéssim dir que és vehicular, ho haguéssim dit". Albiach assegura que la nova llei "va abans" de la Llei Wert i no hi ha quotes ni percentatges, i serà el centre educatiu el que acabarà ajustant perquè els nens i nenes dominin les dues llengües oficials: "El que fem és protegir el que ja està passant als centres educatius". “☕ @jessicaalbiach diu que l'acord per la llengua contempla el català com a centre de gravetat del sistema, i el castellà com a llengua d'aprenentatge, però no vehicular | @EnComu_Podem



"Dir que acabem amb la immersió és una barbaritat" Jéssica Albiach lamenta que la CUP s'hagi "autoexclòs" de l'acord pel català a l'escola i els acusa de mentir quan afirmen que la llei acaba amb la immersió: "Dir que estem acabant amb la immersió és una barbaritat. Haurien de rectificar". Els centres educatius, assegura, no són d'uns o altres i que calia blindar el model educatiu: "La llengua, el català, els centres educatius no són d'uns o altres. No és d'independentistes o no independentistes". “☕ @jessicaalbiach @EnComu_Podem lamenta que la CUP s'hagi "autoexclòs" de l'acord pel català a l'escola i els acusa de mentir



