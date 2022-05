Suport als càrrecs de Salut acusats de discriminar policies i guàrdies civils

El comitè científic assessor de la covid-19 ha fet públic un comunicat per donar suport als quatre alts càrrecs del Departament de Salut pel retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya. Les persones imputades són l'actual secretària de Salut Pública, Clara Cabezas, l'exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, la directora d'Organitzacions Professionals, Sara Manjón, i el responsable de Serveis, Xavier Rodríguez.

Els 35 membres de l'ens han signat una carta per manifestar la seva "sorpresa i indignació" per la causa judicial oberta per un jutjat de Barcelona. "La priorització dels grups a vacunar es va realitzar segons criteris ètics i d'evidència científica, començant per les persones més vulnerables i per aquelles amb un major risc d'exposició, seguides dels col·lectius amb una funció essencial per a la societat", recorda el comitè assessor de la covid-19.

Suport explícit del conseller Argimon A les últimes hores qui també s'ha pronunciat amb contundència en defensa de l'actuació dels responsables del dispositiu de vacunació contra la covid a Catalunya ha estat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Ja en el seu dia quan va saltar la polèmica, Argimon va ser molt contundent a l'hora de descartar que s'hagués discriminat certs col·lectius a l'hora de vacunar-los. 00.21 min Josep Maria Argimon: "M'importa un rave si és mosso o guàrdia civil" Divendres es va mostrar "indignat" pel camí que està prenent la investigació i va demanar una mica de cordura: "la gent comença a estar cansada. Hem de començar a ser un país potser més madur. De rendició de comptes, només faltaria, però sobretot no d'insinuacions". El conseller sempre ha argumentat que no té sentit acusar la Generalitat de discriminar agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil quan la Generalitat s'ha limitat en tot moment a seguir l'estratègia de vacunació dissenyada pel Consell Interterritorial de Salut on hi són representades l'Estat i totes les autonomies.

Persones clau en "l'èxit de la vacunació" En aquest sentit, el comitè científic assessor constata que la primera etapa del procés va estar marcada per una disponibilitat limitada de dosi de vacunes i pels canvis generats a causa de problemes de subministrament. "Cal recordar també les dificultats logístiques que es van produir fruit de les modificacions del tipus de vacuna a utilitzar segons l'edat, a causa de problemes de seguretat amb AstraZeneca, situació que va obligar a retardar de forma significativa la vacunació dels col·lectius menors de 60 anys", precisat el comitè assessor de la covid-19. "Totes aquestes modificacions en l'estratègia les marcava el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut i el programa de vacunació a Catalunya va seguir estrictament aquestes indicacions", corroboren els signants de la carta. "Els professionals ara objecte d'aquesta investigació judicial han estat clau en l'èxit del procés de vacunació a Catalunya. El seu compromís professional i de servei a la societat són inqüestionables", asseguren els 35 membres del comitè científic, entre els quals hi ha noms com Benito Almirante, Magda Campins, Clara Prats, Salvador Macip, Oriol Mitjà, Antoni Trilla, Robert Güerri, Dani Prieto-Alhambra i Tomàs Pumarola.