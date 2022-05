01:34

Els 35 membres del comitè assessor de la covid donen suport als càrrecs de Salut investigats pel retard en la vacunació a policies

El comitè científic assessor de la covid-19 ha fet públic un comunicat per donar suport als quatre alts càrrecs del Departament de Salut, entre els quals Carmen Cabezas i Adrià Comella, investigats pel retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya. Els 35 membres de l'ens han signat una carta on manifesten la seva "sorpresa i indignació" per la causa judicial oberta per un jutjat de Barcelona.