¡Vota por tu corto favorito en el concurso Versión Española-SGAE!

Ya puedes votar por tu corto favorito en el XIX Concurso Iberoamericano de Cortometrajes 'Versión Española - SGAE'. El certamen tiene como misión la difusión y el fomento de los nuevos autores en el sector de la creación audiovisual. Un jurado profesional será encargado de seleccionar los tres mejores, que tendrán recompensa económica, mientras que la audiencia decidirá cuál se lleva el Premio del Público. ¿Qué cortometrajes optan al premio esta edición? En total son doce, entre los que se encuentra la propuesta con fondo feminista de la actriz Verónica Echegui, o la de Carla Pereira, un cortometraje de animación que tiene como protagonista a un gato.

Concurso de cortos Versión Española SGAE

Ana es una niña de 15 años que no se siente querida por sus padres. Tras no ganar el premio en el concurso de dibujo, su padre demanda al colegio....

Purasangre es la historia de Ana contada por el director César Tormo . La protagonista es una niña de 15 años que no se siente querida por sus padres. Tras no ganar el primer premio en el concurso de dibujo de animales organizado por su profesor de plástica, su indignado padre, abogado de profesión, demanda al centro escolar acusándolo de fraude en el veredicto.

Un niño de 12 años llamado Martín llega a trabajar por primera vez a la mina, como antes lo hicieron su padre y su hermano. Allí recibe la advertencia de que antes que nada debe hacer una ofrenda al Tío, un ser colérico que domina el inframundo de la mina al que hay que mantener contento si no quiere que le ocurra una desgracia.

17 minutos con Nora

Imanol Ruiz de Lara cuenta en su cortometraje, 17 minutos con Nora, la historia de una chica atrapada en un cuerpo que no le corresponde. Intenta buscar la mirada y aceptación de su padre. Ella es una apasionada del teatro y de la interpretación, pero su padre no acepta que desperdicie su tiempo con lo que considera que no tiene futuro. La vida de ambos cambia por completo cuando ella trata de hacerle ver a su padre su verdadera identidad.