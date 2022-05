¿Soy más joven de lo que indica mi carnet de identidad? ¿Cómo saben los medicamentos dónde nos duele? Son dos preguntas que seguramente habremos buscado en Google en algún momento. La científica y divulgadora Teresa Arnandis, más conocida por Lady Science, te resuelve estas cuestiones y muchas más desde una perspectiva íntima e inexplorada pero con un rigor científico donde viajarás un viaje fascinante por todo tu cuerpo, en su libro Eres un milagro andante.

Arnandis se ha convertido en un fenómeno de masas en las redes sociales. Cuenta con 647.000 seguidores en la red social TikTok acompañado de los 7.4 millones de 'me gusta' que recibe en los vídeos que sube. Además de recibir más de 20 millones de visitas mensuales y estar incluida en la lista Forbes como una de las mejores influencers de divulgación en 2021.

"Esa es mi labor, poder acercar la ciencia a todas las personas, democratizar el conocimiento científico y que se entienda cómo funciona nuestro cuerpo" explica la científica en De pe a pa a Pepa Fernández. En este libro nos invita a conocernos mejor ya que nuestro cuerpo es una auténtica máquina de precisión. "Si la gente supiera lo bien que funcionamos se darían cuenta de que tienen que apreciarlo, cuidarlo y quererlo muchísimo más".

¿Quemo calorías si no me muevo?

Por otro lado "haces que los vasos sanguíneos se dilaten y caliente el cuerpo", entonces estás consumiendo calorías porque necesitas calentar tu cuerpo . Esto tiene múltiples beneficios en muchos sentidos como a nivel de circulación, de consumo de calorías, del metabolismo, etc.

Está comprobado científicamente que dormir desnudo tiene sus beneficios . Cuando duermes sin ropa no tienes ningún tipo de presión sobre tu cuerpo. "La sangre circula de forma fluida por todo el organismo sin ningún tipo de compresión" dice Arnandis.

Aunque, en el caso de las mujeres, las que marcan la edad desde que nacemos son los óvulos . "Se gestaron cuando estábamos aún en el vientre de nuestra mamá, y sí que no se cambian . De hecho se van perdiendo con la edad, son las únicas que tienen una longevidad que efectivamente no nos cuenta le edad que tenía".

El famoso ayuno intermitente tiene su evidencia científica. "Las células cuando están en ayuno y no reciben sus nutrientes, realizan su digestión. Se comen sus propias proteínas por un proceso que se conoce como autofagia . Intentan comerse las que están en peor estado , es decir, las más viejas y así conseguimos un efecto de rejuvenecimiento porque se difieren esas proteínas y se producen nuevas".

¿Qué significa ese ciclo nasal ? "Cada dos hora, cada una de nuestras fosas nasales se hinchan para que el aire circule preferentemente por la otra fosa, de tal forma que siempre se mantienen una fosa nasal digamos medio cerrada para que mantenga la lubricación y la hidratación . Y cuando se abre se pasa el aire y lo hidrato para que llegue a nuestros pulmones limpio, hidratado, lubricado, etc".

¿Puede el pene pensar por sí mismo?

El órgano genital masculino, aunque no lo creamos, puede pensar por sí solo. Teresa nos explica que tiene una inervación autónoma y de hecho, muchos chicos no pueden controlar cuando tienen una erección. "Existen dos tipos de sistemas nerviosos el que nosotros controlamos y el somático y autónomo, que es que no controlamos. El inconsciente, por ello tiene una inervación autónoma".