Aunque se encuentran en una etapa temprana de exploración, los expertos sugieren que los hallazgos podrían llegar a revolucionar la medicina regenerativa, especialmente si es posible replicarlos en otros tipos de células. "Este trabajo tiene implicaciones muy emocionantes", ha expresado en un comunicado de Cambridge el líder de grupo en el programa de investigación de Epigenética, el profesor Wolf Reik.

Por su parte, el investigador Diljeet Gill, que también ha participado en el estudio, ha apuntado que han observado un reverso de los indicadores de envejecimiento en genes asociados con enfermedades, lo que es "particularmente prometedor" y puede abrir otras posibilidades terapéuticas. Algunos de esos genes son el APBA2, asociado con el alzhéimer, y el MAF, que cumple un papel en el desarrollo de cataratas.

“�� Research from Institute researchers has developed a method to ‘time jump’ human skin cells by 30 years turning back the ageing clock for cells without losing their specialised function



Read the full story: https://t.co/3n08pgMWKj#Ageing #Reprogramming @Diljeet_Gill @ReikLab pic.twitter.com/jqhqaXQErR“