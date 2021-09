Es sin duda uno de las nuevas formas de alimentación y la practican famosos como Elsa Pataky, Jennifer Aniston o Halle Berry. Al ayuno intermitente se le llama dieta y en realidad no lo es, ya que se trata de una forma de programar la alimentación diaria. El nutricionista y dietista Aitor Sánchez estrena sección titulada "Las penas se van yantando" en El gallo que no cesa hablando con Chema García Langa sobre los beneficios y las contradicciones de esta práctica.

¿Qué es exactamente el ayuno intermitente?

Consiste básicamente en dejar de comer en un punto del día y no volver a comer hasta pasadas 6, 8, 12 o incluso 24 horas. Restringir durante ciertas horas el consumo de cualquier tipo de alimento. Esto produce la quema de grasas, ya que como no se consume el cuerpo coge las reservas que nuestro cuerpo almacena en forma de grasa de forma natural. Es estimular el cuerpo para, según se promete, no solo adelgazar, sino mejorar la condición física o el rendimiento deportivo entre otros.

El cuerpo está naturalmente preparado para el ayuno, ya que según los estudios médicos ligados al ayuno el cuerpo puede soportar la no ingesta de comida. Pero claro, todo depende de cada cuerpo y sobre todo de cada metabolismo. El nutricionista cree que es algo viable si pero con ciertas exepciones: "Fisiológicamente no es peligroso si no tenemos una condición concreta como desajustes con la glucemia o diabetes".