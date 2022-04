La periodista Lucía Villalón y el futbolista Gonzalo Melero han anunciado que van a ser padres de un "bebé muy especial". Villalón se encuentra en la semana 14 de embarazo, pero a la alegría de la llegada de un miembro nuevo a la familia se ha sumado la preocupación de enfrentarse a la enfermedad que ya saben que padece su pequeño.

Desde Roma, "la mejor ciudad que hay para rezar por nuestro bebé y para enseñarle que va a tener que ser fuerte y luchar más dela cuenta... ¡como un gladiador!", anuncian que a su hijo le han diagnosticado gastrosquisis.

¿Qué es la gastrosquisis? ¿Qué le pasa al bebé que espera Lucía Villalón?

"No habíamos oído hablar jamás" de ese término, reconoce la pareja; pero tienen claro que darán todo por su bebé: "ahora nos vamos a hacer expertos".

El futbolista y la reportera han explicado en su post compartido de qué se trata la gastrosquisis: "Al parecer no se le ha cerrado bien la pared abdominal y tiene parte de los intestinos fuera de su cuerpecito… hay que rezar para que no vaya a más y ya sabemos que no se va a arreglar por sí solo; tendrá que nacer antes de tiempo, por cesárea y le tendrán que operar nada más nacer".

Comparten con sus fans que se les parte el alma solo de pensarlo, "que tenga que pasar por algo así tan chiquitito." Sin embargo prometen ser fuertes y sobre todo aprender. Les quedan más de cuatro meses de camino y han aprendido a buscar la tranquilidad: "Por ahora sabemos que está bien, que no le duele ni sufre, que está tan tranquilo en mi tripa dando saltos y dándome náuseas".