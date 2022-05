Hoy mismo comienza Eurovisión. La primera semifinal se va a celebrar y antes de que arranque el programa más esperado del año, tenemos cambios en las apuestas. Chanel, que lleva varios días en el puesto 5 de las casas de juego acaba de ser superada por la representante de Grecia.

A cuatro días de que se celebre la gran Final de Eurovisión, Chanel se sitúa sexta en las listas de apuestas. Recordemos que aún no hemos visto su actuación completa y que el jueves en la segunda semifinal, este ranking puede dar un nuevo giro cuando Europa se contagie del ritmazo de "SloMo."

El 'Top 10' de las apuestas en Eurovisión 2022

Las casas de apuestas están que arden con esta edición de Eurovisión. Según los datos recogidos por Eurovision World, Ucrania es la favorita del público para alzarse con el Micrófono de Cristal, con el 47 % de las apuestas situando como favoritos a Kalush Orchestra y su homenaje a las madres, "Stefania". Les siguen los anfitriones de Eurovisión 2022, Italia, representados por la balada romántica de Mahmood y Blanco, "Brividi", que tienen un 11 % de probabilidades de ganar el certamen de música europeo.

En los últimos días Reino Unido ha adelantado a Suecia. Tras los segundos ensayos del Big 5, Sam Ryder llega volando como un "Space Man" hasta la medalla de bronce con un 10% de probabilidades, mientras que Cornelia Jakobs, representante de Suecia con "Hold Me Closer", acumula un 9% de las apuestas eurovisivas

Grecia adelantó tras los ensayos a Polonia y Noruega. De esta forma, Amanda Tenfjord y "Die Together" se sitúa con un 2% de posibilidades en el sexto puesto, seguida de Ochman ("River") y Subwoolfer ("Give That Wolf a Banana") en séptimo y octavo lugar. Países Bajos (S10 con "De Diepte") obtiene el noveno puesto, mientras que Serbia ("In Corpore Sano", de Konstrakta) sube al top 10, adelantando a los franceses Alvan & Ahez.