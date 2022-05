El vicepresident de Junts per Catalunya i portaveu al Parlament, Josep Rius, exigeix al Govern de l'Estat que el cas del presumpte espionatge a polítics i d'altres personalitats catalanes sigui investigat "a fons" i "fins al final", i reclama que s'assumeixin responsabilitats. En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Josep Rius ha dit que esclarir aquests fets serà condicionant perquè veure amb bons ulls una reunió entre el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

"No hi pot haver relació normalitzada fins que no hi hagi Comissió"

El portaveu de Junts al Parlament celebra que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) hagi mostrat "cooperació" a Madrid en la denúncia dels espionatges a polítics catalans i s'hagi apropat als plantejaments de Junts, que, segons ell, respon a l'acord que van signar de legislatura.

Tot i això, creu que no hi podrà haver relació normalitzada amb l'Estat fins que no hi hagi Comissió que investigui a fons aquests casos d'espionatge.