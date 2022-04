El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez Cambray, ha comparegut en la Comissió d'Educació del Parlament, on s’ha mostrat convençut de poder arribar a un acord que tanqui finalment el conflicte entre el departament i els sindicats.

Malgrat no haver aconseguit un consens després de cinc dies d'aturades a les escoles, Cambray ha asseverat que està "convençut" que arribarà a un acord amb els sindicats perquè ha assegurat que ha "donat resposta a 10 de les 14 reclamacions" per a aplicar-les aquesta legislatura.

De fet, Pere Aragonès ha tornat a oferir als sindicats la seva voluntat negociadora. Assegura que mai abans s'havien invertit tants recursos en educació com ara. Tots els mestres que es van incorporar de forma extraordinària arran de la pandèmia continuen treballant. El pròxim curs cap escola que segregui per sexe rebrà finançament públic i el P2 serà gratuït. Mesures històriques, revolucionaries i transformadores. Per part del Govern hi ha tota la predisposició per arribar a un acord.

“�� Pere Aragonès demana als sindicats dels docents a tornar a seure a negociar per resoldre "amb el diàleg" el conflicte laboral | @RTVECatalunya



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 5, 2022

Calendari escolar Cambray ha continuat defensant l'avanç del calendari escolar perquè considera que "és una bona mesura per a l'alumnat”. Aquest redueix les vacances d'estiu i beneficia als nens vulnerables que no tenen el mateix accés a les activitats d'estiu que la resta. A més, ha recordat que no es modifiquen les hores lectives perquè al setembre la jornada de classes dels professors només serà al matí garantint, no obstant això, que tots els alumnes tinguin accés gratuït a les activitats d'oci de la tarda, així com a les beques menjador, fins a l'horari habitual de fi de l'escola. Educació planteja reduir hores lectives i els sindicats rebutgen la proposta

Nou currículum Paral·lelament, ha assegurat que els centres que vulguin tindran l'opció d'aplicar el nou currículum al "ritme que considerin oportú". Ha remarcat que formen part de "la llavor del canvi" del sistema educatiu. Milers de docents amenacen amb més protestes si no es reverteixen les retallades

Gratuïtat P2 El conseller ha destacat la "mesura de país" que suposa la gratuïtat del curs d'infantil 2 (abans P2) i, malgrat que la Generalitat cobreix essencialment la part que fins ara finançaven les famílies amb les seves quotes mensuals, ha assegurat que "els costos per a la gran majoria dels ajuntaments seran inferiors" dels que tenen actualment. Educació garantirà la gratuïtat de P2 en les escoles bressol públiques A més, ha manifestat el compromís de consolidar aquest finançament en els pròxims exercicis pressupostaris i ampliar-los a infantil 0 i 1.