Antes de actuar en Mi gran noche en 2015, Raphael ya había triunfado en el cine. En su filmografía destaca Digan lo que digan, una cinta con la que el de Linares llegó muy lejos, cruzando incluso el Telón de Acero. Las cifras hablan por sí solas. "En España la vieron dos millones y medio de personas la película, y en la URSS 40 millones", cuenta el intérprete en el documental Raphael, desde Rusia con amor.

Estrenada en España en abril de 1968, Digan lo que digan llegó a los cines soviéticos en 1970. La película dirigida por Mario Camus, que incluía canciones como "Digan lo que digan" o "Mi gran noche", fue un éxito rotundo y convirtió a Raphael en todo un fenómeno a miles de kilómetros de su país natal. "Empezaron a crearse algunos grupos raphaelistas y así, poco a poco, estos pequeños grupos empezaron a unirse y formar grupos más grandes. Aunque oficialmente no estábamos registrados, porque en aquella época no se permitía ningún tipo de organizaciones que no fueran oficiales", recuerda Galina Sokolova, una de las conocidas como raphaelistas.