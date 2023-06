La Academia de Cine concedía el Goya de Honor 2011 a Mario Camus para reconocer la labor de toda una vida en el mundo cinematográfico.

El realizador Mario Camus ha recibido hoy el Goya de Honor 2011 a toda su carrera con un discurso en el que ha homenajeado al oficio del cine, "que te hermana con los maestros de la luz y de la música". Los actores Ana Belén y Sancho Gracia, y el cineasta especialista en efectos especiales Reyes Abades entregaron la estatuilla al septuagenario director, responsable de 29 películas, que lo ha recogido emocionado. "Quiero agradecer lo primero a esta institución por señalarme a mí por mi trabajo. Lo agradezco de verdad, otra cosa es que estas situaciones me parezcan embarazosas y diga lo que no tengo que decir", señaló con humildad. Camus ha recordado emocionado la importancia de los actores: "Sin los actores no somos nadie. Nadie puede reflexionar en este oficio sin pensar en los actores". "El panorama no es muy grato. Tenemos que impedir que acaben con nuestro cine. Pero llegará la primavera y veremos las cosas de otra forma. Contemos nuestras historias y hagámoslo con sinc