El cine literario de Mario Camus

Mario Camus, fallecido este sábado, era refractario a las entrevistas por su timidez aunque sí existía una cualidad que siempre deslizaba en sus respuestas: su carácter de lector insaciable y su querencia por la literatura española de los años 50. Desde Ignacio Aldecoa, Camilo José Cela, Ana María Matute, Miguel Delibes hasta Lorca o Eduardo Mendoza se contaban entre sus lecturas y escritores predilectos.

“Tengo un gran cariño por esa gran literatura. En cuanto puedo y hay una novela de ellos que me llama la atención intento adaptarla”, aseguraba. Su devoción literaria desembocó en la maestría en sus adaptaciones de grandes obras a películas y series como Fortunata y Jacinta, La colmena o Los santos inocentes, que Camus espigaba como guionista y orillaba a su terreno.

“Es una costumbre muy extendida, todos los grandes autores han adaptado películas. El 90% de las películas están basadas en novelas como Lo que el viento se llevó o Las uvas de la ira”, remarcaba en una entrevista a TVE sobre la calidad de la materia prima aunque ponía en valor la necesidad “de grandes guionistas” para esculpirla en imágenes. Sus películas acercaron los clásicos de la literatura a miles de españoles en una radiografía consciente de la memoria social del país.

Por su parte, Camus, que también era un excelente escritor, se aproximó a los autores manteniéndose “fiel al espíritu de la obra” para “no faltarles al respeto” y siendo firme partidario de mantener el título para aprovechar “el primer impulso de los lectores interesados”. Para el realizador, cine y literatura eran mundos complementarios aunque divergentes en la capacidad de mostrar la voz interior de los personajes. Y una cuenta pendiente: siempre lamentó no haber trasladado al cine la novela Los amores tardíos de Baroja.

A continuación algunas de las adaptaciones más destacadas del director cántabro.

Fortunata y Jacinta, (1980)

Camus tuvo claro que Fortunata y Jacinta no era televisión sino "una película de nueve horas". Pedro Ortiz Armengol, experto en la obra de Galdós y diplomático destinado en Londres, asesoró al director en la adaptación.

La serie de TVE, protagonizada por Ana Belén, se convirtió en un éxito internacional. Se rodó de 14 de mayo al 5 de diciembre de 1979. Uno de los problemas era poner en concordancia las descripciones invernales de algunos pasajes de la novela con el verano de la época. Según Camus "los actores sudaban a chorros".

La obsesión del realizador era ser fiel al texto contando una historia costumbrista “con divertidas situaciones amorosas y hacer un alto en ese momento histórico de la vida social, económica del país”. Camus sentenció: "Ya era hora dar a conocer al mundo entero a un autor como Pérez Galdós. Si he acertado o no, no lo sé. Mejor que yo, tendrá que juzgarlo un galdosista".