Sí, los cineastas de culto también hacen musicales. Mario Camus era uno de ellos. El director de películas como La colmena, Los santos inocentes o La casa de Bernarda Alba, también demostró que el buen cine no entiende de géneros. Tras rodar sus cinco primeros largometrajes, tres de los cuales con muy poca acogida en taquilla (Los farsantes, Young Sánchez y, especialmente, en Con el viento solano), el director cántabro se planteó aceptar ciertos proyectos por encargo y con un corte mucho más comercial con uno de los rostros más prometedores del panorama musical del momento: Raphael. Él es el protagonista absoluto de Cuando tú no estás (1966), Al ponerse el sol (1967) y Digan lo que digan (1968). Tres títulos con los que Camus elevó la popularidad del cantante, mientras demostraba que también podía imprimir su mirada de autor en un género como este.

En el documental Mario Camus según el cine (2023), el nuevo original de Imprescindibles dirigido por Sigfrid Monleón, en el que se establece una original conversación con el cineasta a través de su filmografía, Camus admite que aquellas películas le dieron de comer en un momento complicado de su carrera. Pero eso también permitió que su trabajo ayudase a dignificar y posicionó, muy por encima de la media, la calidad de los musicales en España.

El cine que elevó a Raphael

Las películas de Raphael estaban dirigidas a su lucimiento como cantante, por lo que las películas normalmente llevaban el título de sus canciones de éxito. Cuando tú no estás (1966), la primera de ellas, narra el ascenso al éxito de un desconocido músico que acude a un programa radiofónico. Allí se encontrará con una famosa periodista, Lina, que se siente atraída hacia él. Hasta ahí la premisa parece simplona, un artista y una historia de amor. Sin embargo, Camus introduce en esta historia algunas de las preocupaciones que atravesaban su cine, como eran la dignidad humana, cuestionamientos sobre el éxito y tormentos que también vemos en sus películas anteriores.

Es muy interesante también la composición narrativa, hecha prácticamente a través de un flashback. Además, Cuando tú no estás cuenta con una fantástica fotografía en color de Juan Julio Baena. Producida por el histórico Benito Perojo, con guion del propio Camus y Miguel Rubio. Desde luego, de las once películas que realizó Raphael, las de Camus son las de mayor calidad. Y no solo eso. La primera de ella reventó la taquilla, rozando los tres millones de espectadores.