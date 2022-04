¿Conocemos el potencial científico joven de nuestro país? ¿Sabemos cómo cuidar y fomentar el talento y la curiosidad de las nuevas generaciones? Las carreras de ciencias siguen siendo, año tras año, las menos demandadas por los estudiantes que dan el salto a la Universidad. La brecha de género, aunque tiende a ir reduciéndose, sigue afectando también en este campo. Y también la socioeconómica: los estudiantes más desfavorecidos económicamente tienen 2,5 menos probabilidades de estudiar ciencias. Sin embargo y pese a todo, hemos encontrado ejemplos tan excepcionales como impresionantes.

El Cazador de Cerebros recorre España en busca de algunos de los más luminosos y abrumadores cerebros del futuro. Jóvenes que, sin llegar a superar la veintena, destacan por su capacidad para aunar la investigación, la creatividad y la innovación, mejorando, de paso, la vida de las personas gracias a sus aportaciones a la ciencia.

Un futuro brillante

Tiene solo 13 años pero ya es toda una experta en programación y robótica. Se llama Valeria y, junto a su profesora Patricia, son las fundadoras del canal de YouTube ValPat y de la empresa MiniVinci, una comunidad a través de la cual acercan la ciencia y la tecnología a jóvenes y adultos. Un ejemplo que pone de relieve la enorme trascendencia de este modelo de transmisión de conocimientos. No en vano, según el estudio de Evaluación del impacto de las acciones de divulgación en términos de promoción de vocaciones científico-tecnológicas de Obra Social 'La Caixa', FECYT y Everis, la divulgación incrementa un 5,6% el número de interesados en estudiar ciencias.

Valeria Corrales es, a sus 13 años, una experta en programación y robótica

En el Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) de Barcelona charlamos con Carla Caro, una joven de 17 años apasionada por las matemáticas y la física. Su proyecto para optimizar las rutas de los repartidores a través de un algoritmo y un ordenador cuántico recibió el primer premio del European Union Contest for Young Scientists. Además, a través del algoritmo Support-Vector Machine, accediendo desde su casa a un ordenador cuántico situado en Canadá, logró optimizar un estudio para conocer si los tumores son benignos o malignos procesando los datos conocidos.

Y es que los cerebros de estos jóvenes podrían ser de una incalculable utilidad en la medicina del mañana. Nuria González, estudiante de Bachillerato, creó un programa de inteligencia artificial para detectar el melanoma con un 94% de precisión, una eficiencia superior al 86,6% de precisión que se estima que tienen los dermatólogos. También Joel Romero (20 años), estudiante de ingeniería biomédica en la Universitat Pompeu Fabra, quiere ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente a través de sus conocimientos. "Si buscamos la complementariedad entre campos, podemos encontrar maneras de hacer frente a amenazas como la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias", asegura Joel.

Blanca Huergo trabaja desde los 16 años como científica de datos

Blanca Huergo (18 años) es estudiante de matemáticas y ciencias de la computación en Oxford y con tan solo 16 años empezó ya a trabajar como científica de datos. Y sus progresos se debieron, en gran medida, a esa curiosidad por aprender que le llevó a ser autodidacta. Desde pequeña dedicó horas a ampliar con su ordenador los conocimientos adquiridos en clase para satisfacer su hambre de saber, y ahora sus conocimientos se reflejan en todos los ámbitos de su vida. "La programación no solo resuelve problemas de la vida diaria, sino que puedes usar la lógica matemática de la programación, por ejemplo, para construir argumentos a la hora de debatir", explica Blanca.

Sin embargo, a veces es el propio sistema el que pone trabas a jóvenes talentos como estos, porque "no es compatible, no está preparado" para ser flexible con los alumnos y darles libertad creativa. "Si no pones de tu parte, no ganas. Pero puede que lo pongas y tampoco ganes", subraya Joel. En la misma línea, Óscar Moreno, físico, investigador, docente y director del Certamen de Jóvenes Investigadores, pone de manifiesto la importancia de que profesores y alumnos tengan más libertad para satisfacer la curiosidad y el interés por el aprendizaje.

