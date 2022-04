Barcelona aprova una declaració de condemna de l'espionatge

Barcelona ha aprovat aquest divendres un text de condemna del 'Catalangate' amb els vots de Barcelona en Comú (BComú), ERC i JxCat. La proposició, que s'ha votat en una sessió extraordinària abans de l'inici del ple ordinari, l'han presentat conjuntament comuns i republicans i ha comptat amb el suport de JxCat.

00.32 min Barcelona condemna l'espionatge

El cap de files dels republicans, Ernest Maragall, ha estat l'encarregat de defensar el contingut de la declaració descrivint l'espionatge a polítics independentistes com una "vulneració flagrant" de drets, i ha lamentat que no es pugui atribuir "presumpció democràtica" a les institucions de l'Estat. El regidor d'ERC ha recordat que el seu mòbil ja estava intervingut la primavera del 2019 i s'ha preguntat com es va utilitzar la informació sobre dos candidats a l'alcaldia en plena campanya electoral. "És un 'Watergate' de Nixon multiplicat per 60", ha dit.

Maragall ha estat especialment dur amb la posició del PSC, que havia presentat una declaració alternativa amb la voluntat d'ampliar el consens però finalment l'ha retirada.

Maragall ha convidat a sumar-se a la denúncia formulada pel Parlament o a la querella presentada fa dos anys quan es van destapar els primers casos d'espionatge a polítics, entre els quals, el sofert per l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent.

➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/xctkwSYYXK“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) April 29, 2022 En aquest sentit, Bonet ha lamentat que s'hagi fet un debat al marge del ple ordinari i ha acabat retirant una proposta de declaració alternativa que reunís un major consens. De fet, posteriorment durant el ple ordinari s'ha rebutjat una proposició similar a l'aprovada, i en aquest cas presentada per Junts per Catalunya. Ha estat rebutjada perquè només ha comptat amb el vot favorable d'ERC i l'abstenció dels comuns.

Els comuns i JxCat voten a favor El tinent d'alcalde Jordi Martí, que ha intervingut en nom del grup de Barcelona en Comú, ha remarcat que "en cap cas es pot acceptar espiar telèfons mòbils d'adversaris polítics". Martí ho ha definit com un cas de "persecució ideològica" i ha advertit que "el mètode de les clavegueres de l'Estat" s'hauria d'eliminar. Ara bé, ha criticat que Esquerra Republicana hagi utilitzat el cas com a excusa per posar en risc el decret de mesures anticrisi al Congrés dels Diputats. 01.14 min Barcelona condemna l'espionatge | MARGA ESPARZA La presidenta del grup municipal de JxCat, Elsa Artadi, ha començat la seva intervenció declarant-se víctima de les maniobres de l'Estat: "Soc independentista, no soc terrorista i he estat espiada". A banda de criticar Pedro Sánchez per no haver donat encara explicacions sobre la qüestió i a la ministra de Defensa, Margarita Robles, per haver justificat al Congrés l'espionatge, Artadi ha carregat amb contundència contra el PSC i l'alcaldessa Ada Colau: "Sou responsables d'aquesta vulneració històrica, sou còmplices d'aquest silenci franquista", ha dit.