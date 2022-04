La muerte de Juan Diego invita a revisar su carrera en teatro, televisión y cine. Recibió 9 nominaciones a los premios Goya y se llevó el cabezón en tres ocasiones, por películas tan importantes como El rey pasmado, París-Tombuctú y Vete de mí. Resulta curioso que no se lo llevara por El séptimo día, de Carlos Saura, y desde luego no pudieron nominarle por su interpretación brillante del señorito Iván de Los santos inocentes, porque los Goya celebraron su primera edición en 1987, tres años después de que se estrenara la película. "Cuando interpretas a un hijo de puta tienes que defender a muerte a ese hijo de puta. Ya el director y Delibes lo colocarán, dentro de la historia, en el lugar donde debe estar, pero yo tengo que defenderle", decía en Jot Down sobre un personaje que representa todo lo que él detestaba. "Yo le había visto un poco en televisión y pensaba que podía tener ese registro déspota. Y lo tenía, ya lo creo que lo tenía", decía Mario Camus, el director, en RTVE.

Hablamos de una de las películas más celebradas de la historia, que tiene un reparto de lujo con nombres tan sobresalientes del cine español como Alfredo Landa, Terele Pávez, Paco Rabal, Agustín González, Ágata Lys, Mary Carrillo, Maribel Martín y Juan Diego.

Un grupo de enorme talento que logró hacer del libro de Miguel Delibes una obra maestra del cine. Todos ellos sabían que estaban rodando una película especial. Lo vivieron antes, durante y después de trabajar a las órdenes de Mario Camus. Durante años, los personajes que interpretan les fueron persiguiendo. Son muchas las veces que Paco Rabal habla en entrevistas de su personaje, Azarías, y de su 'Milana bonita'. Y lo mismo Alfredo Landa sobre su sumiso Paco, o Terele Pávez sobre Régula, uno de los personajes con más fuerza de la historia. Mario Camus habla con orgullo de su historia sobre 'catetos', como se referían a ella en aquellos años. La película tuvo un éxito enorme y reventó la taquilla, ya que recaudó casi 524 millones de pesetas y estuvo 18 meses en cartel. “La película fue un bombazo, todo el mundo nos felicitaba”, decía Camus al cumplirse 30 años de su estreno.