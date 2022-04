El chef Carlos Maldonado convive con la etiqueta de ser dos en uno: por un lado, el chico de MasterChef y luego, está en que aprendió a volar con esas alas, el cocinero profesional.

La serie documental Raíces que narra los orígenes del joven talaverano -disponible gratis y online en RTVE Play- nos muestra a un joven rebelde y perdido, que conquistó España y terminó volviendo a su tierra, a su Talavera natal.

“Mi madre me apuntó a Masterchef”

Jenny, la madre de Carlos, siempre le decía que tenía que ir a Masterchef cuando veía cómo cocinaba en casa. “Al final mi vieja me la jugó y me apuntó. Así que cuando me llegó el email de Masterchef pidiéndome un vídeo, lo grabé en el campo para que no se me viera. Me daba mucha vergüenza”, reconoce el chef en la serie.

Dejó la vergüenza a un lado, y con mucha juventud y descaro se presentó en las cocinas de MasterChef y creció. Creció tanto que consiguió proclamarse ganador de la tercera edición de Masterchef España en 2015. Ya tenía sus alas, ahora tenía que aprender a volar.

De repente pasó de ser "un tio normal" a darle un vuelco la vida. "Es un trampolín que me ha lanzado. Me ha dado alas, pero no me ha enseñado a volar. Esa es la cosa. Te ha dado unas alas maravillosas que todo el mundo las mira volar, pero no te enseñó a volar”, reflexiona Carlos en la docuserie Raíces .