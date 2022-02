Xifra rècord de queixes rebudes pel Síndic de Greuges

El Síndic de Greuges ha tancat l'any 2021 amb prop de 12.000 queixes rebudes i més de 18.000 de tramitades. Es tracta de les xifres més altes assolides fins al moment, superant les registrades els anys 2020 i 2019. També hi ha hagut més de 12.700 consultes i un elevat nombre d'actuacions d'ofici iniciades (264).

Segons el document lliurat aquest divendres al Parlament, en total, s'han iniciat prop de 25.000 expedients al llarg de l'any, un 14% més que l'any anterior, que ja va ser extraordinari. Pel que fa als àmbits, destaquen la salut, l'educació i la recerca, però també pugen notablement les actuacions relacionades amb les discriminacions que fan referència tant a la manca de polítiques amb perspectiva de gènere, com a l'increment de la violència masclista o de les agressions LGTBI-fòbiques.

L'actuació de la Sindicatura durant el 2021 ha tornat a estar marcada per la pandèmia de la Covid-19, cosa que ha disparat les afectacions no només al sistema de salut, sinó a un ampli conjunt de drets vinculats a l’activitat econòmica. En aquest sentit, Rafael Ribó ha aprofitat per reclamar al govern espanyol els 1.400 milions d'euros dels fons covid compromesos amb Catalunya i inclosos als Pressupostos Generals de l'Estat.

