La sisena onada "explosiva": rècord de xifres i de visites a l'atenció primària

La sisena onada encara el seu màxim pic com alertaven els experts. Aquest dimarts s'han batut xifres rècord en gairebé tots els indicadors pandèmics del coronavirus.

Rècord en gairebé tots els indicadors pandèmics. Màxim de contagis notificats: 43.868.



Segueixen pujant les persones ingressades (2.290) i a L'UCI (520). S'han notificat 89 morts en les últimes 24 h



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 11, 2022

Aquestes darreres 24 hores, el Departament de Salut ha notificat un màxim de contagis enregistrats des que va començar la pandèmia: 43.868.

Les persones hospitalitzades i a les Unitats de Cures Intensives (UCI), també segueixen a l'alça. Aquest dimarts, hi ha 2.290 persones ingressades, 58 més respecte d'ahir i 20 més a les UCI, arribant a les 520.

Els investigadors asseguren que òmicron ha portat una sisena onada "explosiva".L' investigador BIOCOMSC, Daniel López-Codina, assegura el patró de contagis està en línia amb alguns països: "Seguim en pujada que igual que Dinamarca, Estats Units o Argentina. La variable òmicron es transmet amb molta facilitat".

N'hi ha molts contagis més perquè hi ha proves d'antígens que no es reporten al sistema sanitari i no es fa bé el rastreig de contactes. López-Codina diu que "el sistema de seguiment de casos està saturat, per tant, no reflecteix situació real".

Els investigadors calculen que els nous casos corresponen a les trobades de Cap d'Any. Però seguiran creixent, adverteixen, perquè falta saber les conseqüències de la setmana de Reis i la tornada a la normalitat, on hi ha més interacció de bombolles. A més, alguns experts apunten que hem abaixat la guàrdia.

L'OMS calcula que la meitat dels europeus es contagiaran d'òmicron abans de dos mesos si el ritme de transmissió es manté.

97.081 visites en un dia als CAP De fet, aquesta última setmana del 2 al 8 de gener s'han atès 331.130 visites als centres sanitaris de proximitat.

Toc de queda? El Govern ha anunciat que no preveu prorrogar el toc de queda a partir del 21 de gener si es confirma una millora de la pandèmia. La portaveu de l'executiu català, Patrícia Plaja, ha explicat en roda de premsa aquest dimarts que les xifres de contagis continuen sent "desorbitades", especialment per la incidència de la variant òmicron, però ha apuntat que s'observa una desacceleració i indicis d'una futura millora. Per això, si aquests indicis es confirmen, el Govern no plantejarà prorrogar el confinament nocturn vigent actualment d'una a sis del matí.



— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 11, 2022 Plaja ha afegit, però que no es pot plantejar una flexibilització generalitzada de les restriccions i ha defensat que es començarà per aquesta mesura ja que és la més invasiva.