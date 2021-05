El Govern estudia la reforma de la sedició mentre analitza els indults

El Govern de Pedro Sánchez segueix avançant en el camí cap a la concessió dels indults al líders independentistes a la presó a més trigar a l’inici de l’estiu. Fonts de l’executiu central han confirmat que estan estudiant la tramitació de la reforma del delicte de sedició per a rebaixar les penes per aquest delicte.

La setmana passada el mateix Pedro Sánchez, va defensar aquesta reforma i va reconèixer que l'actual tipus penal que existeix a Espanya difereix al vigent en altres democràcies consolidades.

Sánchez defensa els indults

Precisament el president espanyol ha defensat aquest dilluns els indults als presos independentistes malgrat les advertències que li arriben sobre el desgast que li pot comportar a nivell electoral. Preguntat per si assumeix aquest desgast, Sánchez ha estat taxatiu. "Ajudar a resoldre problemes no suposa un cost, el cost seria deixar les coses enquistades". Sánchez no ha volgut abordar en profunditat el calendari de les pròximes setmanes respecte a aquesta qüestió, però sí que ha apuntat que espera rebre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la Moncloa abans de reactivar la taula de diàleg.