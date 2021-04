Es garanteix el dret a l'avortament a Catalunya?

L’avortament és un dels drets fonamentals de la nostra democràcia, i un dels pals de paller de la lluita feminista arreu del món. Al nostre país, el dret a l’avortament està regulat des de l’any 1985, però encara hi ha barreres i obstacles perquè són pocs els professionals capacitats per dur a terme aquestes intervencions i alguns s’hi oposen exercint el seu dret a l’objecció de consciència.

En les darreres setmanes s’han succeït diverses manifestacions de col·lectius feministes denunciant que a Catalunya no és possible avortar a totes les regions sanitàries i que són moltes les dones que s’han de desplaçar lluny del seu territori per tal de poder interrompre l’embaràs.

Per a conèixer millor tots els detalls d’aquesta situació sovint desconeguda, a En Línia hem parlat amb la Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació de Drets Sexuals i Reproductius i l’Eva Vela, llevadora i vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Matronas de España.

La possibilitat de triar el mètode “L’avortament està garantit, però no amb igualtat i equitat a tot el territori ni en la possible elecció d’un mètode”, ens explica la Sílvia. “L’avortament pot ser farmacològic o quirúrgic i instrumental. L’avortament farmacològic és recomanat només durant les primeres nou setmanes de gestació.” L’Eva afegeix: “el protocol sanitari estableix que és possible escollir entre un mètode i l’altre, però el cert és que a la pràctica aquesta possibilitat de triar no s’està oferint a tot el territori”. “És imprescindible que les dones puguin escollir perquè cada cas és diferent. Per exemple, una dona que està vivint una situació de violència masclista potser prefereix fer un avortament instrumental per discreció o perquè no té un espai de seguretat a casa. En canvi, una dona que té més capacitat, coneix millor el seu cos, no vol entrar a un quiròfan i té un espai de seguretat a casa prefereix potser prefereix fer-ho amb farmacològic”, ens aclareix la Sílvia.

Sense avortaments a l’Alt Pirineu i Aran L’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, s’ha convertit en el primer centre sanitari de la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran en practicar avortaments. Això sí, només mitjançant la tècnica farmacològica. Fins ara, a les dones d’aquesta comarca que volien avortar se les enviava a un centre mèdic de Balaguer, a La Noguera, perquè al Pallars no hi havia cap centre autoritzat. El dret a la interrupció voluntària de l’embaràs ha estat, durant molt de temps, la reivindicació de les dones dels col·lectius feministes del Pallars Jussà. Després de molts anys de lluita han aconseguit que al Pallars ja es pugui avortar, almenys, per la via farmacològica. Segons Mar Bacardit, portaveu del moviment feminista del Pallars Jussà: “És una victòria del moviment feminista, però forma part d’una lluita que va més enllà. Reclamem també l’avortament quirúrgic, que s’eliminin els tres dies de reflexió que se’ls imposa per llei a les dones una vegada ja han decidit que volen avortar i que es garanteixi aquest dret de manera homogènia a tot Catalunya”. “�� Podem dir que el dret a l’avortament s’està garantint a tot Catalunya? Els metges objectors són prop del 50%.



