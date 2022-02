Una década sin Whitney Houston, "la voz"

(Música de cabecera de distribuidora)

A veces, miraba a Dios y le preguntaba:

"¿Por qué me pasa esto a mí?"

Y luego tenía esos sueños

en los que me encontraba en un puente

que se balanceaba de un lado a otro.

Se acercaba una gran tormenta.

Siempre estoy huyendo de este gigante,

siempre estoy huyendo de él.

Sé que puedo lograrlo.

Sé que puedo, sé que puedo.

Mi madre siempre dice:

"Bueno, ese es el demonio, que intenta atraparte,

sólo quiere tu alma".

En ese sentido, es cierto.

Ha habido varias veces

en las que el demonio ha intentado atraparme.

Pero nunca lo consigue.

Es curioso,

porque siempre que me despierto, estoy agotada de huir.

(Música)

Están llegando noticias sobre Whitney Houston

en el mundo de la música

y todas son buenas.

Su madre es la cantante Cissy Houston,

pero, con 21 años, Whitney está dando un giro con estilo y sensualidad.

-El álbum debut en solitario con más éxito de la historia.

-Se ha convertido en la nueva reina del pop.

-Coronada reina del soul.

-Hará falta una ley del Congreso para evitar que sea una superestrella.

# There's a boy I know,

# He's the one I dream of. #

-América es grande.

# When I wake,

# I'm dreamin'

# Tell me, is it really love?

# Ooh!

# How will I know?

# Don't trust your feeling.

# How will I know?

# How will I know # if he really loves me?

# I say a prayer...

(Distorsión de la música)

# with every heartbeat

# I fall... #

(Gritos)

# ..love... #

(Disparo)

Vivíamos en Newark

cuando se produjeron los disturbios de los 60.

-¿Lo recuerdas? Claro que sí.

Recuerdo tumbarme en el suelo y comer allí,

por las balas; porque pasaban por encima de nosotros.

Crecí en el gueto. Es allí donde crecí.

# I may not can give you

# all that you deserve to have.

# Yeah, that's why I sing.

# Hear me, baby, when I say,

# I'm telling you

# here I am. #

-Oí la voz de John: "Hola, Bae".

Y le dije: "¿Cissy está bien?"

Y me dijo: "Sí, ha tenido una niña".

Y siguió: "Bae, no te lo vas a creer, pero es como un ángel,

es preciosa".

-Era descarada, una sabelotodo.

Siempre iba detrás de mí, ¿sabes?

Y mi padre me dijo algo importante:

"Tenéis que cuidar de ella.

Si le pasara algo, no volváis a casa".

Y nos convertimos en los mejores amigos.

Ella salía de casa con el pelo limpio

y volvía con los pantalones y la camisa sucios

y el pelo revuelto,

porque siempre quería ser dura y fuerte.

Siempre había música en casa,

sobre todo, los domingos. Sonaba góspel todo el día.

Además de la música que grababa mi madre.

("Chain of fools," Aretha Franklin)

-A mi madre se la conocía por todo el mundo.

Y les hacía los coros a todos.

Trabajaba mucho y pasaba mucho tiempo sin nosotros para que nos fuera bien.

Recuerdo que mi hermana y yo llorábamos sentados en la acera

cada vez que ella se marchaba.

-Nos quedábamos con muchas personas.

Mi hermano, mi hermana y yo nos quedábamos con mucha gente,

con cuatro o cinco familias distintas para que nos cuidaran.

Ya quería ser cantante cuando tenía 13 años.

Fue cuando me di cuenta de que quería dedicarme a ello,

profesionalmente.

Antes, ya cantaba en la iglesia, y me encantaba.

-¿Recuerdas tu primera canción en la iglesia?

Sí, me acuerdo.

# Guide me, oh

# Thou great redeemer.

# Feed me till I want no more. #

(Aplausos)

Mi madre nos crió en la iglesia.

Teníamos que ir te gustase o no.

Al hacerme mayor, me encantó.

Adoraba cantar, adoraba el coro...

Estaba segura de que, fuera lo que fuera Dios,

le gustaba cantar,

le encantaba que la gente cantara y que lo alabaran.

(Cantan en inglés)

-Yo era la directora de toda la música de la iglesia,

pero ahora estoy jubilada.

-¿Cómo era Whitney de pequeña?

-Era guapa.

Era una buena niña.

Todo el mundo la adoraba.

Excepto las chicas que estaban celosas de ella

y que la perseguían hasta casa.

Pero yo siempre las esperaba fuera.

Soy una luchadora, ¿está claro?

Así es. Si molestas a mis hijos, me molestas a mí.

-En el barrio en el que vivíamos, había mucha gente negra

y siempre se metían con Whitney porque era de piel más clara,

más blanca, y porque mi madre la vestía elegante.

-Era una niña muy dulce y tranquila.

No tenía muchos amigos.

Estaba muy involucrada en la iglesia.

Se iba al colegio y, después, salía con sus hermanos.

-Date prisa, Dorothy.

Ya sabes cómo son los Jacobs.

-Ya estoy lista, George.

-No habrá una pareja más elegante en la fiesta.

-Ni más feliz.

-¿De dónde viene el nombre Whitney?

-Mi madre dice que viene de esa comedia de blancos.

Pero yo nunca la llamaba Whitney; yo la llamaba Nippy.

Nippy soy yo. Yo soy Nippy.

Mi padre me apodó así.

Y me llamo Nippy desde que tengo memoria.

-El padre de Whitney, John Houston, fue una persona clave en los 70,

durante el gobierno de Gibson, y era un verdadero negociante.

-¿Un negociante o un estafador?

-Bueno, depende del lado del trato del que te encuentres.

-Era jefe de planificación de urbanismo de la administración.

que era muy corrupta.

Para construir un edificio, tenías que hablar con mi padre.

Así que... echa cuentas.

Mi madre y él trabajaron mucho para que pudiéramos salir de Newark

y nos mudáramos a East Orange.

Íbamos a un colegio mejor... teníamos piscina y jardín...

-Se esforzaban para ser de clase media.

Tenían una casa muy bonita.

Eran los Cosby de la calle Dodd.

-Pero East Orange está a 20 manzanas de Newark.

Podías vivir en una mansión y todo eso,

pero cuando salías te encontrabas entre putos lobos.

-A ver, para los pocos que no hayan leído sobre ti,

tu madre es Cissy Houston.

De... Sweet Inspiration.

Y tu tía es... Mi prima es Dionne Warwick.

¿Y tu padre quién es? ¿Duke Ellington?

Nooo.

Vengo de una familia de cantantes.

Siempre nos reuníamos en Navidad, en Acción de Gracias...

y después de cenar, en vez de hablar, cantábamos.

# If you see me walkin' down the street

# and I start to cry each time we meet,

# walk on by. #

# What can you do?

# What can you say? #

-¿Tu madre también intentaba hacer carrera en solitario?

Lo intentó, pero no dio el resultado que ella quería.

Creo que eso causó mucha decepción a Whitney, desde luego.

# When I first saw you

# I said, "Oh my"

# I said, "Oh my"

# There's my dream

# That's my dream

# I needed a dream

# to make me strong. #

-"Nadie podía conmover a Whitney cantando", decía mi madre.

La voz de mi madre...

Ella le enseñó a Whitney todo sobre cómo usar la voz.

-Hay tres formas de cantar:

desde el abdomen, el pecho y la cabeza.

Ella aprendió las tres.

-Cissy cantaba desde el corazón.

Y le enseñó a Nippy a hacer lo mismo.

-Corazón.

Mente.

Agallas.

-Amaba mucho a su madre.

Pero Cissy era muy disciplinada.

Era muy dura con Whitney cuando le enseñaba.

La obligaba a practicar una y otra vez

hasta que lo hiciera bien.

-Era un poco dura con Whitney porque sabía de lo que era capaz.

Muchas veces volvían a casa enfadadas.

Whitney volvía pegando patadas, maldiciendo, dando portazos.

Y mi madre le decía:

"Si quieres cantar, así es como van las cosas.

Si no quieres, dímelo y no perderé el tiempo".

-¿Por qué iba a una escuela privada para niñas?

-Para que estuviera en un ambiente seguro,

alejada del acoso escolar.

-Esta era la inversión que John y Cissy hicieron en su hija.

Querían que tuviera una buena educación,

lejos de las calles.

Sé que suena a palabrería, pero es así.

Ellos tenían una gran dinámica familiar.

-También he oído que sufrió acoso.

¿Le pasaron más cosas cuando era pequeña

que ayuden a explicar

por qué se convirtió en una persona problemática?

-No, a Nippy no le pasó nada malo en la infancia.

Parece que los defiendo, pero...

-No, solo pregunto...

A Nippy no le pasó nada malo en su infancia,

tuvo una infancia idílica.

Amaba a mi padre y a mi madre.

Su ruptura y divorcio le fastidiaron mucho, y a mí también.

-¿Por qué se separaron?

-No lo sé.

-La infidelidad.

-Mi padre, a pesar de los problemas en los que estuviera metido,

era extremadamente celoso.

Le pinchó el teléfono a Cissy,

se sentaba en su despacho

y escuchaba las conversaciones que ella tenía.

La verdad es

que Cissy tenía una aventura con el pastor de su iglesia.

-Siempre que vengo aquí, pienso en la casa de mi Padre.

En la casa de mi Padre, hay comida.

-Estás en la iglesia y oyes rumores.

Ninguno de los dos lo superó.

-Le rompieron el corazón.

Esa iglesia había sido la segunda casa de Whitney.

Se enfadó con su madre.

-Se independizó en cuanto cumplió los 18.

No creo ni que Cissy supiera dónde se mudó.

-Nuestra familia estaba muy unida, pero siempre había habido secretos.

Siempre había secretos.

Cuando no resuelves los problemas,

nunca desaparecen.

Nunca desaparecen.

La primera vez que empecé a trabajar con Whitney, era modelo.

Lo odiaba, porque sabía que iba a ser cantante.

Lo sabía.

-¿Qué le gustaba hacer?

-Le gustaba dormir,

salir de fiesta, le gustaba salir con Robyn

le gustaban sus gatos.

Sobre todo, uno, Misty Blue.

Era obvio que John y Cissy vieron una oportunidad en Whitney.

El plan era conseguirle un buen contrato,

pero no tenían prisa.

Durante mucho tiempo

estuvo cantando en los coros de los conciertos de Cissy.

Había una estrella adolescente subiendo en las listas de éxitos

y Whitney se enfadó.

Dijo literalmente que podía hacerlo diez veces mejor que ella.

Pero sus padres la frenaban.

Me senté con ella en el McDonald's de su barrio

y le expliqué

que la música que envidiaba era música que estaba de moda,

pero que sus padres la preparaban

para hacer una música que dejara legado.

-Mi madre la entrenaba.

Cuando miro al pasado, recuerdo a mi madre entrenándola.

A aquellas personas que tal vez no sepan que es mi descendiente,

déjenme presentarles a una jovencita de la que estoy muy orgullosa:

mi hija, la señorita Whitney Houston.

-¿Es cierto que te engañaron para que actuaras en solitario?

Estaba tocando en aquel icónico club de Nueva York llamadp Mikell's

y Cissy llamó a Whitney.

Y Whitney dijo: No puedo cantar.

Y no podía actuar en Mikells.

Mi madre dijo: "Tienes que actuar, yo no puedo hacer este bolo".

Y yo dije "Dios, no puedo, tengo 17 años".

Estaba lleno.

Y ella estaba preciosa.

Imitaba todo lo que hacía su madre; su forma de hablar...

y sustituyó su nombre.

En lugar de decir "gracias por venir a ver a Cissy",

dijo "gracias por venir a ver a Whitney".

Recuerdo que sentí como un tornado,

como viento,

como un monzón que me golpeó y me tiró al suelo.

Así de asombrada estaba cuando oí su voz.

Nunca había oído nada igual.

# I am

# I'm changing. #

Al día siguiente, me llama: "Hola, ¿cómo estás?".

Y respondí: "Pero ¿tú no estabas enferma?".

Y me dijo: "No, quería ver si podías hacerlo".

-Los dejó a todos boquiabiertos.

-Después de aquello, empezamos a llamar a las discográficas.

-En aquella época, no había cantantes que...

...salieran y cantaran, es decir, un micro, un foco y nada más.

Había bandas.

-Lo que hacía ella no interesaba a la industria discográfica,

pero, poco a poco, fueron llegando ofertas.

Los dos sellos que nos propusieron buenos contratos fueron

Elektra, de Bruce Lundvall,

y Arista, de Clive Davis.

Cada noche, venía uno de los sellos al concierto

y, al día siguiente, una de las ofertas mejoraba.

A la noche siguiente, Bruce Lundvall apareció con flores.

Y a la siguiente, Clive venía con flores y una mejor oferta.

Era inocente a la par que conmovedora.

Nunca había oído una voz como la suya.

Cuando interpretó Greatest Love of All,

me dejó atónito.

Whitney encontró un significado en esa canción

que estoy seguro

de que ni los compositores sabían que lo tenía.

# Children

# are our future.

# Teach them well

# and let them lead the way. #

-Las dos ofertas eran parecidas,

pero firmamos con Clive.

Cuando sientes ese hormigueo por la columna,

sabes que estás delante de alguien muy especial.

Y ese genio,

ese genio interpretativo de la voz,

me impactó profundamente.

-La leyenda urbana que dice que Clive creó a Whitney no es cierta.

-Clive le hizo esa oferta,

pero si alguien creó a Whitney, fue Cissy.

De ella fue de quien Whitney recibió influencias.

-John y Cissy entendieron

que, para tener éxito en los Estados Unidos,

como afroamericano,

para tener éxito en una cultura más amplia,

tenías que aprender sus costumbres, hablar su idioma

y vestir la misma ropa.

-Debes tener doble conciencia,

y eso puede provocar que te preguntes quién eres en realidad.

¿Soy yo una extensión de eso o es eso una extensión de mí?

-Estaban Lena Horne y Dionne Warwick,

pero si hay que darle a alguien la medalla, con 19 años,

por elegante, sensual, inocente,

con una increíble variedad de talento,

pero con agallas y alma, al mismo tiempo,

se la daría a Whitney Houston, en mi opinión.

-Resulta que también es modelo.

Sí, así es; es una chica preciosa

y su voz no hiere, porque es su talento natural.

Es decir, o lo tienes o no lo tienes. Y ella lo tiene.

-Ella lo tiene. Escuchémosla. Whitney Houston.

# When I think of home

# I think of a place where there's

# love overflowing.

# I wish I was home

# I wish I was back there

# with the things I've been knowing

# Oh, I know you're listening, Lord

# so won't you please try not

# to make it hard

# to know I shouldn't believe everything, everything

# that I see

# a world full of love

# like yours, like mine

# like home.

# Home. #

(Aplausos)

-Hay mucha competencia.

¿Qué te hace pensar que triunfarás con tu álbum?

Dios me dio algo realmente bueno y no se lo da a cualquiera.

Y, como he decidido difundirlo por todo el mundo,

creo que lo voy a lograr.

# Clock strikes upon the hour

# and the sun begins to fade. #

-Whitney Houston.

# Still enough time to figure out

# how to chase my blues away. #

¡Whitney Houston!

# I've done all right up till now.

# It's the light of day

# that shows me how.

# And when the night falls,

# loneliness calls.

# Oh, I wanna dance with somebody!

# I wanna feel the heat with somebody!

# Yeah, I wanna dance with somebody

# with somebody who loves me.

# Oh, I wanna dance with somebody!

# I wanna feel the heat!

# Yeah, I wanna dance with somebody

# with somebody who loves me.

# I need a man to take the chance

# on a love that burns # hot enough to last.

# So when the night falls,

# my lonely heart calls.

# Oh, I wanna dance with somebody.

# I wanna feel the heat # with somebody

# Yeah, I wanna dance with somebody

# with somebody who loves me.

# Don't you wanna dance? # Say you wanna dance.

# Don't you wanna dance? # Dance!

# Don't you wanna dance? # Say you wanna dance.

# Don't you wanna dance? # Dance!

# Don't you wanna dance? # Say you wanna dance

# Uh-huh!

# with somebody who loves me. #

-Una superestrella en Nueva York.

-Siete números uno consecutivos.

-Más números uno que Elvis o Los Beatles.

-El álbum en solitario con más éxito de la historia.

-Seis veces disco de platino.

-El verdadero latido de América.

-Era sencilla.

Cuando estaba en casa, no dormía en el dormitorio,

sino en el sofá del salón, mientras veía la tele.

La veías toda tumbada, estirada, en el sofá. Es allí donde dormía.

Era sencilla.

Muy muy sencilla.

Era como que...

se convertía en Whitney Houston

cuando tenía que salir al escenario.

Pero, cuando volvía a casa, se convertía otra vez en Nippy.

-¿Tienes novio, alguien especial?

No, de momento, no.

Oh, vaya. No pasa nada.

¿Y en quién piensas cuando cantas esas canciones?

En la gente, en general.

-Se lo calla. -¡Oye!

-¿Qué hay entre tú y Eddie Murphy?

¿Sentimientos íntimos profundos?

Hay sentimientos profundos y, a veces, intimamos.

-Las revistas han informado de que Houston

y el quarterback de la NFL Randall Cunningham

tienen una relación y van a casarse.

-¿Crees que le gustaba el sexo?

-Sí, claro, hablaba de ello.

Le gustaba mucho más de lo que yo quería saber.

Hasta el punto de que tenía miedo por ella.

y hasta le regalé un vibrador en Navidad, un año.

Mira, eres famosa, eres una mujer,

y no podía salir con cualquiera;

no sabes si la gente es honesta o se droga.

Si quieres acostarte con alguien y que nadie lo sepa, hazlo.

-Sé que Robert De Niro te seguía por todo el mundo.

Iba detrás de mí, me acosó mucho durante un tiempo y...

Mejor dicho, perseguía a esta mujer.

-Con el que ella podría haber estado más cerca de, tal vez,

pensar en casarse, fue Brad Johnson.

-¿Te imaginas ser un chico soltero de 30 años, que vive en Nueva York,

y vas con tu coche por la autopista

para recoger a Whitney Houston y llevarla a cenar, en 1987?

Te sientes en la cima del mundo.

# I don't know why I like that,

# I just do.

Era muy dulce, algo tímida

dudo si decir que era inocente, porque tenía alma.

Era sabia en cierto modo,

pero era una chica de 23 años

que se asustaba viendo una película de terror

y se acurrucaba a tu lado.

Nunca ví nada oscuro en ella.

Sólo se reía.

Se reía a carcajadas y entornaba los ojos.

Robyn siempre era muy amable conmigo.

Era muy protectora pero yo lo entendía,

porque no me conocía, y ella era la persona más cercana a Whitney.

-Con 16 años, estaba haciendo trabajos de verano

y pensé: "¡Vaya! Menudo verano me espera". No tenía amigas.

Pero llegó Robyn con su precioso pelo afro.

Era alta, parecía una estatua y me dije: "Madre mía, tía".

Ella me defendía.

eRecuerdo pensar que era como si la conociera desde que nací.

A los 18 años, Whitney se independizó y se fue a vivir con Robyn.

-Háblame de Robyn Crawford.

-No sé, ¿qué quieres que te cuente sobre Robyn Crawford?

-¿Quién era?

-Robyn era una donnadie, una donnadie.

Era una oportunista, una aspirante.

De verdad que era una donnadie.

Y se hizo amiga de Nippy por a saber qué motivos.

Nunca las vi hacer nada,

pero yo no quería que tuviera relación con mi hermana.

Era malvada.

Retorcida.

# Happy birthday, dear Robyn

# Happy birthday to you. #

Sabía que era lesbiana, lo sabía.

Por supuesto que lo sabía. Fui el primero que la conoció.

Sabía lo que era.

E intenté decirle a mi hermana que se alejara de ella.

-Whitney y sus relaciones. Vale. A ver...

Respecto a Whitney y Robyn, su relación era como su seguro.

Hola, Robyn. -Hola.

Era un mundo aparte de cómo debía ser en público,

con sus padres y su familia.

Pero respecto al resto de relaciones,

ya fuera con Eddie Murphy, Randall Cunningham o Brad Johnson,

las tenía porque era lo que se esperaba de ella

y porque también le gustaban los hombres.

-Como se dice hoy en día, ella sólo fluía.

Fluye. Va donde quiere ir... Ama.

Rpbyn, le daré a la cámara y la romperé.

Robyn. Yo no lo haría.

Robyn.

-Cuando empecé a trabajar con Whitney,

la prensa la adoraba.

Era 'la princesa negra'.

Eso incluía comentarios como: "Vaya, mira qué vida familiar más bonita".

"Mira lo maravillosos que son sus padres y sus hermanos".

Durante años,

la gente ni siquiera sabía que John y Cissy estaban divorciados.

Aparecían juntos en los eventos fingiendo ser la familia perfecta,

pero después empezaron a surgir historias sobre Whitney y Robyn.

Estuve en un programa de radio en Detroit,

y, en una hora, llamaron unas 30 personas.

Tenían mucho interés en saber si Whitney era lesbiana, o no.

Whitney no es lesbiana. Esa es la verdad.

Solo tengo un sentimiento homosexual cuando estoy feliz, cariño. Así es.

-¿Es lo único que importa? Eso es lo único que importa.

-Nadie de esta organización quería que nada detuviera

ese tren bala que era Whitney Houston.

-A John no le gustaba.

Pintó este cuadro para que ella fuera una adolescente impecable,

sin defectos

Era la imagen que trataba de crear.

Pero, allá donde la mirara, veía un chico negro.

Una parte de la familia puede que fuera homófoba,

pero trataba de tener un control.

Robyn era la única que sacaba a Whitney de la cama,

la única a la que Whitney escuchaba.

Y sólo podían influir en ella amenazándola.

-¿John intentó deshacerse de Robyn?

-Lo mencionaba.

-¿Qué decía?

Decía que, si pudiera, rompería la relación.

Como fuera. Quería que alguien la asustara.

-Nos abstuvimos de hacerlo,

porque nunca sabes cuál puede ser el resultado

cuando mandas a alguien así a hacer algo.

Nunca sabes qué puede ocurrir.

-¿Qué opinas de John?

-Podía ser muy encantador,

pero era un oportunista

y no dudó en deshacerse de mi padre.

Él quería dirigir el espectáculo.

-¿No le hacía gracia que alguien más estuviera al cargo?

-No, era el jefe, el capitán Houston. Joder, ¿estás de coña?

-Le encantaba ser el jefe.

Le tenías que besar el anillo, literalmente.

Tenía un anillo de oro enorme.

-¿Le pedía a la gente que le besara el anillo?

-Sí, exacto.

Nunca lo olvidaré. Y lo hacían.

Nadie lo mandaba a la mierda.

-Yo era joven,

pero tienes que cuestionarte siempre que alguien te dice:

"Sabes que estás triunfando

cuando hay blancos trabajando para ti".

-Muchas veces, miro a Whitney

y aún la veo con trenzas,

con coletas,

dando vueltas por ahí.

Para mí es difícil tratarla como una estrella.

Me resulta muy complicado;

le hablo como a mi hija y ella me habla como a su padre.

-Sin duda, tenía el trabajo de sus sueños.

De 500 dólares a la semana, pasó a ganar 500 000 dólares al año.

¿Se puede?

-¿Qué tal el concierto, papá? -Ha sido un gran concierto.

-John Houston era un funcionario de Nueva Jersey

que se recorría Manhattan,

pasaba el rato en los clubes

e intentaba sobornar a algunas personas;

y, de pronto, su hija se convierte en una estrella mundial.

Y él también se convierte en rey.

Le encantaba poder llamar a cualquiera de Hollywood

y que concertaran una reunión con él de inmediato.

Era un poder que nunca imaginó que tendría.

-Cuando John se queda al frente, toda la familia lo acepta;

Cissy estaba en nómina.

Y todas las decisiones que se tomaban...

...eran... sobre dinero.

-Estamos jugando a las cartas, allá vamos.

Recuerdo que nos puso a mi hermano y a mí en nómina

cuando ni siquiera trabajábamos para ella.

Cada semana, recibíamos por correo un cheque de 200 dólares.

Después, nos íbamos de gira, y también teníamos un salario.

Y cuando no trabajábamos, también recibíamos anticipos.

Ella sentía que cuando amas a alguien y eres de la familia, haces esto.

Así es como nos educaron.

-Nuestro veterano de East Orange, Nueva Jersey,

con el número 24, Gary Garland.

-Gary acababa de retirarse de la NBA.

Lo ficharon los Denver Nuggets

y la prensa decía que lo echaron del equipo

por dar positivo en un control de drogas.

Eso tuvo que ser devastador.

-Pasé por un infierno.

Tuve depresión durante nueve meses. Estaba entumecido.

Llegó el 85,

y cuando mi hermana se convirtió en una estrella,

y empecé a cantar con ella.

Ya no era Gary, era el hermano de Whitney.

-Para Gary, tener que cantar,

después de haber sido un jugador profesional,

fue una decepción.

De puertas para afuera, quería demostrar que se divertía,

pero yo creo que se moría por dentro.

Ya lo tenéis, ¿verdad?

Después de eso, hacéis...

Michael era el hermano pequeño que adoraba divertirse.

Siempre hacía reír a todo el mundo.

Trabajaba como director de gira, o algo así.

Te quiero mucho, hermanito. -Yo también, hermanita.

Era un asunto de familia, tío.

(Música y un jaleo tremendo)

-Estoy loco, tío, estoy loco, tío.

Eh, chicos, ¿preparados para el show?

-Era increíble. Viajábamos por todo el mundo.

Cuidábamos de Whitney, mi hermano y yo.

Éramos sus guardaespaldas, nos encargábamos de su equipaje...

Nos asegurábamos de que estuviera a salvo.

Y lo estaba.

La idea era que la pudieran vigilar y proteger.

Sin embargo, los dos consumían drogas.

-Consumía drogas. Muchas.

Después de estar de gira durante seis meses, volvía a casa,

pasaba tiempo con mi familia, pero siempre me escapaba.

Había muchas fiestas, muchas tías,

muchas drogas...

-Eras el hermano de Whitney,

tenías las puertas abiertas.

Habrás entrevistado

a un montón de hijos de puta con los que me colocaba.

Sabes quiénes son.

Whitney y yo estábamos muy unidos.

Pasábamos mucho tiempo juntos.

Y yo no actuaba como si tuviera 10 años más que ella

y le presentara las drogas en plan: "Mira, niña". No.

Probamos la marihuana juntos.

Ella quería probarla y la probamos.

Si quería hacer algo, se lo tenía que enseñar yo.

Tendría 16 años.

-Era su cumpleaños.

Le di una bolsa de hierba.

Y un poco de cocaína.

Me estoy divirtiendo, y eso es lo único que importa.

-¿No lo sabes?

Se trata de pasarlo bien.

¿Me lo paso bien?

-Yo era el que salía a pillar droga cuando estábamos de viaje.

Pillé droga en Japón.

Allí está mal visto. Es un tabú.

En los 80, todo el mundo se metía.

Se permitía.

En los clubs, las ponían encima de la mesa.

Era así.

Era una locura.

Era como si ese mundo no fuera malo,

como si no estuvieras haciendo algo malo, ¿comprendes?

No sabías mucho.

Eso la mató de verdad.

-No seáis como el caballo o el mulo, que no tienen entendimiento

y hay que sujetarlos con cabestro y freno

porque no se acercarán a ti.

Muchos son los dolores del impío,

mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia.

Gracias.

# You got the magic # and I've got to have it

# I don't want the pieces, # I want every single part

# I'll be your angel, # I'm ready and able

# Whatever you want is fine

# Whenever you're ready, # just call on your lady

# I'll be your baby tonight. #

# My name is not Susan

# And it goes a little # something like this. #

# -Who do you love? -Who do you love?

# -Say who do you love? -Who do you love?

# -Say who do you love? -Who do you love?

# -Say who do you love? -Who do you love?

# -Say who do you love? -Who do you love?

# -Who do you love? -Who do you love?

# -Say who do you love? -Who do you love?

# -Say who do you love? -Who do you love?

# -Say who do you love? -Who do you love?

# -Say who do you love? -Who do you love?

# -Say who do you love? -Who do you love?

# Love, love, love, yeah

# Yeah!

# I wanna know right now

# Oh, yeah! Yeah! Yeah!

# Yeah! Yeah!

# I wanna know who

# Who do you love? #

-Algo no te encaja si no conoces su vida.

Ella se dejó ir. Tal vez se sintió como si siguiera en la iglesia.

Vamos.

Vamos, rápido.

Rápido.

Estoy cabreada.

La gente se cree que es muy fácil.

Joder. Y no lo es.

Te preguntas cómo una canción como Things that make you go

puede ser un éxito, ¿verdad?

A ver, yo sé que está de moda.

La gente valora lo nuevo, lo que está de moda.

Lo que hoy es actual, la semana que viene, ya no,

Sí, lo que tienes que hacer es

seguir con lo que sabes que es bueno para ti.

No importa toda esa mierda, la mierda de Janet Jackson,

menuda perra.

Eso habrá que cortarlo, mamá.

Madre mía, deja que me explique.

Aparta.

Lárgate de aquí, Robyn.

-Está hablando Cissy Houston. Lleva en la industria 30 años.

-Así es.

Tú tienes clase y sabes cantar, no te hace falta nada de eso.

No dejes que te cambien. Jamás.

Nunca. Si no, mira lo que pasa.

-Nunca cambies, nena, sé tú misma. Eres preciosa.

Te quiero.

¿Cómo era el negocio cuando ella estaba contigo

en comparación con hoy?

-Bien. Pero no había tanto lío, ¿verdad?

Todo es muy efectista.

-La gente quería cantar quería oír cantar.

Paula Abdul... Paula Abdul es una mierda.

En serio, Paula Abdul es una mierda.

Nippy... ¿Por qué dices eso?

Mamá, desafina en el disco.

Pero la gente lo compra.

Porque tiene una... imagen.

Que todos sabemos que no es real.

No quiero estar en un negocio que no es real.

No quiero estar en algo así, mamá.

Vale...

Pero, cariño, eso no puede cambiarte. Tienes...

Ya lo sé, mamá.

Ya lo sé, mamá.

No pienso cambiar.

No lo haré.

No voy a venderme.

No te vendas, niña.

No te vendas.

Todo irá bien. Recuerda que te eligió Él.

Dios puso las manos sobre ti.

Y allá donde vayas Él está contigo.

Pase lo que pase.

Todo saldrá bien al final.

-Muchos seguidores negros tuyos te han criticado este año

por cantar canciones alejadas de la tradición del soul o del góspel

y por acercarte demasiado al pop.

¿Cómo te sientan estas críticas?

No lo sé. ¿Qué quieren?

¿Qué quieren que haga?

La música es música.

Quiero decir, ¿cómo canto como una negra?

¿Qué hago para que mi forma de cantar suene a blanco?

No lo entiendo.

Canto música desde mi corazón, desde mi alma, y punto.

-Al Sharpton salió a protestar con pancartas enfrente del hotel,

gritando "Blanquita Whitney".

-Ella pensó que estaba diciendo "Whitney Houston"

y no lo asoció hasta que se dio cuenta

de que la estaba llamando blanquita.

-¿Cuál fue el motivo que provocó aquel roce en los Soul Train Awards?

Me amedrentaron en los Soul Train Awards.

Ya, pero no estoy seguro del todo.

¿No puedes preguntarle al público de qué iba todo aquello?

Sí, quería decir eso y más cosas, pero...

-Las nominadas a mejor single femenino de R&B son...

"Where the Broken Hearts Go", Whitney Houston.

-Estaba muy molesta.

Me dijo: "Una cosa es que me abucheen

porque no les guste cómo canto, Bae", y añadió:

"Me abuchean por algo totalmente diferente".

Creo que eso le hizo recordar su infancia,

cuando se metían con ella en la escuela.

-Estaba totalmente destrozada.

Creo que la diferencia

en cómo reaccionó el público ante mí y ante ella

jugó un papel en la conexión que teníamos.

-No es complicado adivinar quién es el artista en solitario más sexy.

Se llama Bobby Brown.

-¿Esto es una gala de premios?

¿Estáis listos para la fiesta?

-Yo estaba sentado en primera fila.

Ella me daba codazos.

Le dije: "Disculpa". Y dijo: "¿Dime?"

Fue muy gracioso cómo lo dijo, con esa actitud suya.

Me derrotó al instante.

# They say I'm crazy, # I really don't care. #

-Y llegó Bobby Brown.

Era negro, totalmente seguro.

Y era muy hetero.

Incluso más que muy hetero.

-La gente pensaba: "¿Qué extraño?"

Ella era muy sofisticada y él era el basto de Bobby Brown.

-Somos de barrio.

Bobby era un chico negro de barrio.

El tipo de chico que mi madre no quería para ella.

-Era una mezcla de sus hermanos en uno.

-Bobby era un tipo gracioso y divertido para salir por ahí.

La hacía reír.

Lo amaba de verdad. Lo amaba de verdad.

Esperad. No he pedido mi deseo.

Esperad.

-Robert Barisford Brown

¿quieres a esta mujer como tu legítima esposa

y prometes solemnemente, ante Dios y estos testigos,

que la amarás y la consolarás,

renunciando a todas las demás, por ella?

-Sí, quiero.

(Aplausos)

(Música)

-Creo que aquella época fue muy dura para Robyn.

-Cuando amas, quieres lo mejor para esa persona,

aunque no sea lo mejor para ti.

Sabes que si te vas,

nadie va aprotegerla

de las minas que están por todas partes.

-Whitney creía que, si se casaba, todo seríamaravilloso,

y que tendría una gran familia,

que tendría un bebé y que viviría felicz para siempre.

Ella creía en ese cuento de hadas.

-Para mí, era como una niña pequeña que le pedía un deseo a una estrella.

Siempre intentaba encontrar el camino de vuelta a casa.

En esta foto estamos en Italia.

En esta época, se acababan de casar,

estaban de luna de miel.

y les gustaba vestrse igual; era lo que se llevaba entonces.

Estaba sumamente feliz.

Y tenía muchas ganas de empezar una vida con su marido.

-Me llamó cuando estaba de luna de miel y me dijo:

"Tía Bae,

no me ha bajado la regla, ¿estoy embarazada?"

En fin, que nació Krissy.

Nunca olvidaré aquel día.

Volvió pronto a casa porque no quería quedarse en el hospital.

Se acercó a la puerta, inclinada,

mientras tenía a Krissy en brazos.

Le pregunté: "Nippy, ¿qué haces?".

Y ella me respondió: "Tía Bae, ¿la bañarías?"

Y le dije: "Por supuesto que la bañaría".

Y le cogí a la niña.

Nunca se la devolví.

Durmió en una cuna

durante dos o tres meses.

Y una noche empezó a tener cólicos y gases,

y me la traje a la cama conmigo.

Desde entonces, durmió en mi cama, dondequiera que estuviéramos.

Durante los ocho años siguientes.

-Señala a tu niña, mami.

Esta es mi hija.

Es la niñita de mi Bobby.

-Se parece a su padre, ¿verdad?

-Creo que, al principio, fue una buena madre.

Odiaba dejar a Krissy.

Era duro cuando estaba trabajando y viajando.

Se encontraba en la misma situación que su madre.

Pero insistía en llevarse a Krissy de gira.

Escucha, cielo, Krissy,

¿a que eres la mejor niña del mundo?

Gracias, eres la mejor niña del mundo.

-Gracias, mamá, gracias.

La mejor niña del mundo. Gracias, Jesús.

-Su madre se alejaba tanto de ella,

que estaba continuamente reclamando su atención.

No su amor, sino su atención.

Ya sabes lo que es esto, ¿verdad?

# Bobbi, Bobbi, Bobbi.

# My baby, my little girl.

# She inspired me

# and's given me joy, joy, joy, # joy, joy.

# Look at us.

# And mommy loves you, girl.

# You don't have to worry # about a thing

# because I'm staying around # by your side.

# Don't worry. #

¿Quieres hablar?

-La carretera no es un buen lugar para que los niños crezcan.

No lo es.

Los niños necesitan estabilidad, ir al colegio, estar con otros niños.

Krissy pasó mucho tiempo con adultos.

Por tanto, creció más rápido y antes de tiempo.

La batalla ha comenzado.

-Recibí una llamada del padre de Whitney:

"Escucha, hijo. Este año, actuamos en la Super Bowl".

-El superdomingo ya está aquí.

Y la mayoría de nosotros estaremos pegados al televisor...

-Hablé con Whitney para ver cómo se sentía.

Siempre hablábamos de los sentimientos.

Me habló de Marvin Gaye,

y de cómo interpretó el himno en el All Star Game, de la NBA.

A Marvin se le ocurrió la idea de hacerlo conmovedor,

con esa caja de ritmos,

mientras él fluía y cantaba lo que sentía en ese momento.

# Can you see ... #

Creo que Whitney lo vio como una versión libre.

#...the light... #

Así que dije: "Ya lo entiendo.

Si doy un golpe de más en cada compás,

te dará más libertad para mantener las notas un poco más de tiempo

y tendrá toques de góspel y jazz".

-Cambiaron el compás de la canción,

que es un vals de un 3/4 a un 4/4.

Es muy simple, pero para alguien que se ha impregnado del góspel

y de la tradición negra,

toda la música va en 4/4.

-Hoy las fuerzas aéreas han usado las llamadas...

Recuerdo que esto fue durante la guerra del Golfo Pérsico.

Una época patriótica para este país.

-Cuando le di la música a la orquesta, y la tocaron,

la odiaron.

Es disonante,

es sacrílega.

# Made in America, # that means a lot to me. #

Le mandé una grabación y no recibí respuesta.

Una semana antes de la Super Bowl,

vino a la ciudad y yo estaba emocionado.

En el estudio le pregunté:

"Bueno, ¿la has escuchado? ¿Estás lista?"

Y dijo: "¡Ah, no! Todavía no la he escuchado".

"Pero ponla, cariño, estará bien".

Contuve la respiración y le di al play.

Se sentó con los ojos cerrados a escucharla.

Y dijo: "Vale, lo tengo".

Y le dije: "¿La tienes?"

Una vuelta de cinta

y lo que escuchó todo el mundo fue la primera toma.

-Whitney Houston.

Esa emoción la puedo sentir ahora mismo,

como si fuera testigo de algo mágico.

# Oh, say can you see

# by the dawn's early light

# what so proudly we hailed

# at the twilight's last gleaming

# whose broad stripes # and bright stars... #

-Los negros siempre han tenido una relación tensa con el himno.

En esencia, es una canción sobre la guerra

y los órganos de violencia del Estado.

que, a menudo, han impartido una justicia

que va contra los negros, igual que contra sus enemigos.

# and the rocket's red glare,

# the bombs bursting in air. #

-Ella tuvo un impacto radical al destacar el tema de la libertad

que, para los negros,

es el concepto más importante bajo el que se vive en un país.

# Oh, say does that # star-spangled banner yet wave

# O'er the land of the free

# and the home of the brave. #

-Le dio espíritu.

Cuando vas a la iglesia adecuada, incluso siendo judío,

puedes aceptar a Jesús en tu vida tras escuchar al coro correcto.

En ese momento, en particular,

al oírla cantar el himno,

la gente se sintió orgullosa de ser estadounidense.

-Hola, ¿cómo estás? -Bien.

-¿Qué opinas de Whitney Houston? -Me gusta.

-¿Qué significa para usted?

-Es la mejor artista femenina del siglo XX.

-Tiene mucha alma y mucho espíritu.

-Cada vez que pienso en ella, pienso en el himno.

-¿Tu canción favorita de Whitney? -El himno. Fue lo mejor.

No podía evitar que se me cayeran las lágrimas.

-Cantó con todo su corazón.

-Una gran cantante, una bella persona y una buena cristiana.

-Si pudieras, ¿qué te gustaría decirle?

-Te amo, Whitney.

-Cuando la conocí, llevaba unas gafas negras grandes

y pretendía parecer dura.

Contestaba con monosílabos.

"¿Cómo estás?". "Bien".

"¿Quieres hacer películas?" "Sí".

Le dije:

"Quítate las gafas, quiero ver tus ojos".

Y me dijo: "Para eso las llevo, para que no me los veas".

Entonces, me acerqué y le quité las gafas.

Se quedó un poco sorprendida.

Pero luego la miré y pensé "aunque es una cantante,

creo que tiene espíritu".

Y pensé que iba a probarla.

-¿El guardaespaldas? -Sí.

-¿A quién interpretas? Bueno, tú y Kevin Kostner.

Al guardaespaldas, no.

-No, no puedes serlo. No.

Interpreto a una artista,

a una estrella del rock, del pop,

que es actriz,

y a la que no para de perseguir este asesino maníaco.

Sí, es una especie de "amor hasta la muerte".

Me quiere mucho.

¿A quién interpreta Kevin Costner? Es el guardaespaldas.

Es el que me protege. Vaya, qué trabajo más bueno.

-Ella nunca había hecho una película, ni yo, pero aprendimos rápido.

Además, el máximo trato que había tenido con blancos

había sido en las tiendas,

cuando me pedían que les enseñara la tarjeta de crédito.

Así es como estaba acostumbrada a que me trataran.

De modo que el hecho de ir a un plató lleno de blancos

que nos decían qué hacer, nos daba miedo.

No quiero decir que les tuviéramos miedo,

temíamos no estar a la altura

de lo que se suponía que debíamos hacer.

-La idea de que ella fuera mi protagonista

parecía tener un gran significado para la comunidad negra.

Pero yo nunca lo vi así.

Solo veía a la más adorable y más hermosa chica que cantaba.

-¿Se encuentra bien? Sí, gracias.

-Y resulta que era negra.

Después me di cuenta de que tenía que interpretar a la estrella.

Espere.

Bajó corriendo los escalones

que toda blanca ha bajado para besar a Cary Grant

o a quien fuera.

Y la cámara giraba como lo hace mientras dos blancos se besan

como en toda la historia de Hollywood.

Y nos olvidamos del color de cada persona.

Eso cambió todo.

-¿Qué ha sido lo más divertido de tu paso por la película?

Ser una mujer, ser una mujer negra con un papel muy importante.

Creo que es muy emocionante.

-Cuando se proyectó en Sudáfrica,

la gente aplaudía mientras se besaban.

Fue increíble.

# That I think of you

# every step of the way

# And I

# will always

# love you.

# Will always

# love you.

# Bittersweet memories,

# that is all I'm taking with me.

# So goodbye, please don't cry,

# we both know # I'm not what you-you need

# And I

# will always love you.

# I will always love you # and you and you

# and you and you and you! #

-El guardaespaldas envió a Whitney a la estratosfera.

En todos los países del mundo, se oía ese canción.

-Tras estas paredes, hay una gran lucha por las listas de éxitos.

-John y Suzanne Handley odiaban

que Whitney Houston sonara a través de sus paredes.

Lo llamaban tortura psicológica.

En su casa, hoy, no se realizaba ningún comentario

sobre la sentencia de prisión para su vecino.

-Lo único que hacía era reproducir un disco de Whitney Houston.

Pasó siete días en prisión por ello.

-Está oscuro.

Está oscuro.

La luz de las velas.

Bajo la luz de las velas, descubrimos a una mujer,

cuyo nombre no sabemos todavía.

Pero es una artista fantástica, una de las mejores.

Damas y caballeros, Whitney Houston.

Me están grabando.

Y esa es Pat. -Hola.

-Es mi cuñada.

-Y yo soy Bobby.

Me conozcáis o no, sí, soy yo. Así es.

-Ella era una superestrella y él solo tenía un par de éxitos.

¿Algún parecido quizás?

Y después vino el éxito de El guardaespaldas.

El que la envió a la estratosfera,

y él sabía instintivamente que nunca llegaría tan alto.

Por eso lo dejó.

-Cuando en los medios hablan del Sr. Houston,

en lugar del Sr. Brown...

En vez de decir como yo "que os jodan", dejó que le dañara.

-Una pregunta, Srta. Houston. Me debe dinero.

-Sra. Brown, tío. -Sra. Houston-Brown.

Dime, cariño.

-Vamos, Martin.

-Bobby estaba celoso, pero no lo reconocía.

Siempre iba de acompañante.

Para su mentalidad de negro, eso lo destrozaba.

-No pensábamos en quién era mejor o quién había vendido más.

Pensábamos en nuestros talentos y en la buena conexión que teníamos.

-Perdona.

Ya, qué locura. Bobby, muchas gracias por reírte.

Es que estaba rapeando algunos versos.

Lo sé. Él seguiría si no te das cuenta.

Vale, volvamos a hacerlo.

Bobby, tu parte va en medio. Vale, de acuerdo.

La lluvia, la alegría...

Bobby, Bobby, tienes que hacer...

The rain...

The joy...

-Te la voy a poner otra vez. -No me la pongas.

-Ella quería mantener su matrimonio

y, finalmente, se retiró, para levantarlo.

A su productora de cine le puse el nombre Houston Productions.

Ella era una gran estrella de Hollywood.

Pero al poco tiempo dijo:

"Necesitamos cambiar el nombre por Brownhouse".

-Ella llegaría al punto de decir "vale, puedes ser mi manager,

para intentar que tuviera un poco de influencia en temas diferentes,

con la intención de que se volviera a sentir importante.

Pero no es ahí donde estaba su corazón,

él quería estar en el escenario, en primera línea.

-¡Bobby, Bobby!

-¡Bobby!

-Hacía las cosas a propósito para hacerle daño,

porque él no era la estrella.

-Bobby Brown estará entre rejas hoy.

-Acusado de golpear a su mujer...

-Destrozando un Porsche en Ocean Drive, en Hollywood...

-La gente tocaba al timbre,

las jóvenes decían "mira, este es su bebé"...

Acoso sexual, denuncias de algunas trabajadoras...

Hacía exhibicionismo delante de ellas.

-El cantante se ha puesto a llorar...

-Orinó en el asiento trasero del coche patrulla.

-Siempre estaba metido en algo.

-Esto no es justo.

No es justo, tío.

Recuerdo que estábamos en Europa,

y me senté a su lado para leer el periódico.

Y apareció la noticia

de que habían detenido a Bobby en California, por acoso sexual.

Y ella le rogaba que se viniese de gira.

Le estaba rogando que la acompañara.

La miré y le dije: "Pero ¿qué estás haciendo?"

-El hecho de que la prensa y todo el mundo decía

que esto no iba a durar le hacía daño constantemente.

-Ella no quería ser como su madre, una divorciada.

Quería demostrar que podía lograrlo.

-¿Crees en la fidelidad absoluta?

-¿Que si creo en qué?

-En la fidelidad absoluta, en ser fiel.

Soy fiel, por eso estoy casado.

Te lo dije.

-Al casarme, ... bueno...

-Lo entiendo. -Eso espero.

-¿Estaban enamorados?

-Se querían el uno al otro, pero era un amor extraño.

-Creo que ella podía pensar que estaba enamorada de Bobby,

pero era, más bien, una relación de dependencia,

hasta el punto en que Bobbi Kristina fue excluida.

-En algún lugar de la gira de El guardaespaldas del 93 o 94,

recuerdo que no apareció en los ensayos.

Y cuando llegó, forzaba la voz.

No era la Whitney que conocía.

Sin duda, era por la inquietud.

-Todo el ruido que la rodeaba,

todo lo que estaba pasando...

solo quería huir de la presión.

-¿Podemos hablar del problema de Whitney con las drogas?

-No quiero hablar de eso.

No tiene nada que ver con este documental,

ni con nada de lo que quiero tratar.

-De acuerdo, si no quieres hablar... -De ninguna manera.

Pero es lo que la mató, así que es importante.

-Eso no la mató.

-Cuando estabas con Whitney, ¿consumías drogas a diario?

-Por supuesto, cada día.

Y mucho.

Es una mierda que a menudo mata a hijos de puta,

pero tú sigues viviendo.

-¿Y Bobby?

-Digamos que Bobby se colocaba con facilidad, el cabrón.

Bobby no era una persona que... bueno... que, en fin, que...

nosotros le dábamos mil vueltas.

Créeme.

-¿Cuál era la droga preferida de Whitney en aquella época?

-La cocaína.

La marihuana y la cocaína.

Estoy seguro de que se la fumaba con marihuana.

Si no podemos hablar de drogas,

es muy difícil tratar los últimos años de su vida.

-Creo que acabamos de hablar de su vida.

Las drogas no tienen nada que ver con su vida.

-Era amable, dulce y cariñosa, pero luego...

se convirtió en alguien diferente.

Dilo. Dilo, cielo.

-Esto va para todos. Acabo de oír una mierda.

-¿Qué has oído?

-He escuchado que alguien decía que va a salir que un periódico

afirmando... que me he follado a Lil' Kim.

-¿Que has hecho qué? (Whitney eructa)

Ay. Perdón. Eso.

Que he hecho eso. -Venga ya.

(Whitney sigue eructando)

-Cámara, yo no me follaría a la tuya.

-Ni yo no me follaría a la mía.

Dice que no se follaría a la suya.

-Empezó a cancelar conciertos.

Recuerdo uno en concreto en el que tenía programado

actuar en California,

y ella estaba allí, pero sentada en un jet.

Se habían estado colocando y Bobby llamó y dijo:

"Dile a los promotores que nos den más pasta y nos presentaremos".

Y le respondieron que eso no iba a pasar,

que bajara esos humos, que no iba a pasar.

Las cosas no funcionan así.

Nadie te va a soltar más pasta.

Todo empezó a descontrolarse.

-Hablé con su padre, con su madre, con Donna Houston...

Hablé con cada persona que has entrevistado.

Conseguí que Cissy interviniera.

Primero, fuimos a verla, pero Whitney estaba colocada.

Al final, aceptó ir a rehabilitación,

llamó a su padre y él le dijo "no tienes qué ir".

-¿Por qué no hizo más Cissy?

-No quería enfadar a Whitney.

-¿Porque ya se había enfadado antes con ella?

-Sí.

-Y cuando intentaba ir a su casa,

Whitney no la dejaba entrar.

Necesitabas tener un permiso para llegar a esa puerta.

-¿Por qué nadie afrontaba esa situación?

-Por el dinero.

Sus trabajos, las casas,

por el contacto con otros famosos.

En mi opinión, porque no tenían ninguna habilidad,

salvo ser un Houston o tener relación con los Houston.

Eso es mucho y es difícil renunciar a todo eso.

Justificándolos un poco, creo que pensaban

que era Whitney quien había elegido ese camino,

¿por qué iban a renunciar a su estilo de vida?

-Una vez le pregunté por qué no lo dejaba

y me dijo que le gustaba,

y que seguiría consumiendo hasta que quisiera.

-Yo empatizaba mucho con su dolor.

Estaba escapando de sus demonios.

# I can run

# I'm guaranteed His love

# When there's food on my table

# I'll hasten

# I'll hasten

# I'm not gonna waste any time

# I'm gonna run,

# run, run, run,

# run, run,

# run, run, run, run.

# I'll hasten, I'm gonna run

# I'm gonna run

# Oh, I'm gonna run

# I'm gonna run

# Oh, oh, oh, oh! #

¡Joder!

# I'm gonna run

# run.

# Oh, yeah.

# Do you know you can run? #

# Do you know you can run?

# You can run to His arms.

# Well, but I know

# oh,

# that's why I go

# to His throne. #

-Había tantas capas...

Ni siquiera sé si ella sabía las capas que creaban los otros.

-Un día nos decían que todo se le reportaba a Sheldon,

al día siguiente, a Tony...

Otros días, que no podíamos decir nada a Robyn...

-¿Dónde está? -Ahí.

-¿Lista? Un, dos, tres.

-De todas las personas que trabajaban con Whitney,

Robyn siempre ponìa las consideraciones de Whitney primero.

-No me tienen ningún respeto.

No me tienen ningún respeto.

-Robyn fue muy importante para la carrera de Whitney.

Ella negociaba con la discográfica,

era la fuerza creativa en los vestidos, la escenografía

y el desarrollo de la imagen de Whitney.

# If tomorrow is Judgment Day

# Sing it, Mommy

# and I'm standing on the front line

# and the Lord asked me # what I did with my life

# I will say I spent it with you. #

Había una verdadera lucha de poder entre Robyn y Bobby.

Bobby no quería que Robyn estuviera cerca.

Se sentía inseguro.

-¿Lo entiendes? -Sí.

-¿Hablo demasiado? -Eres un puto pesado.

-¿Estás de coña? -Bobby.

-Te voy a matar. -Oye, haz el favor.

-Soy mucho mejor que tú. Te voy a meter de corista

y te pondré una raya en el culo, ¿vale?

-Era realmente estresante; siempre estaban discutiendo.

-Robyn sabía que Bobby era una mala influencia.

Sabía que era una mala influencia y que la destrozaría.

-Robyn le dio un ultimátum: o ella o él.

Whitney dijo: "Dile que acepto su renuncia".

-Llamé a Robyn y le dije:

"Acabo de hablar con Whitney

y quiere que te diga que acepta tu renuncia".

-Y no se hablaron durante años.

-Cuando Robyn se marchó, John tuvo el control total.

-Amaba a su padre y confiaba en él,

pero eso permitió

que muchos oportunistas entraran en casa.

-Parecía que fuera un cajero automático

para mucha gente de su alrededor.

-No entiendo cómo un contable

puede conducir un Ferrari y un yate

cuando solo tiene un cliente.

-Tengo entendido que (Pitido de censura) y (Pitido)

volvieron y empezaron a robar dinero.

Mucho dinero.

-¿Era John quien robaba dinero?

-Ella lo descubrió; todo el dinero que le robó.

Lo odiaba.

Cortó con él.

Eso hizo.

-En septiembre pasado, recibió el peor golpe de todos:

el padre de Houston, que se encargaba de las finanzas de su hija,

presentó, junto a su socio, una demanda contra su hija,

de 100 millones de dólares.

-En 1999, Whitney firma el mejor contrato

que cualquier artista haya recibido jamás.

-John pensaba que él había sido el que había negociado el contrato

y, como comisión, se le tenían que pagar 100 millones de dólares.

-Estoy cansado de que me hagan daño

y estoy cansado...

de permanecer en un estado de abandono.

Tú quisiste que trabajáramos juntos,

pero me tienes que pagar el dinero que me debes.

-Era la niñita de papá,

pero luego papá cambió y la demandó por 100 millones de dólares.

Eso le rompería el corazón a cualquiera.

Ella se aferraba a eso y la comía por dentro.

Cuando supe que él se estaba muriendo, la llamé

y me prometió que vendría.

Porque yo quería que estuvieran juntos,

antes de que él falleciera.

Le dije: "Nippy está en camino, va a venir".

Pero él respondió: "No, no va a venir".

Y es verdad que no fue.

-Whitney no acudió al funeral de su padre.

Fue la noche anterior, y se despidió en privado.

No quería ningún espectáculo, no quería cámaras.

-Ahí es cuando empezó a encerrarse en sí misma.

Era ella contra el mundo.

(Música de órgano)

-Este es el exterior de la casa de Whitney.

Este es el primer cigarrillo del día.

No puede ser.

El comedor.

Siempre sentí compasión y empatía por ella.

En el fondo, era una chica que había sufrido.

Pero, al mismo tiempo, era muy divertida.

No paraba de reír.

Y esa sonrisa era como un abrigo.

-Bueno, aquí está. Muy bien.

-¡Espérame, Whitney! Que tengo que grabarte.

¡Vuelve!

Fue la primera persona con la que trabajé en Arista.

No puedes escaparte del estudio. ¡Dejadme en paz!

Grabábamos donde ellos querían.

Íbamos a Miami porque hacía mejor tiempo.

Estuvimos allí tres meses

y grabamos menos de dos canciones.

-¿Qué pasó durante esos tres meses?

-Una vez me dijo:

"Cielo, creo que no he dormido ni 45 minutos este verano".

Se metía en su habitación del hotel

y no abría la puerta en diez días o dos semanas.

Una vez la abrió y me di cuenta de que había perdido peso,

que no estaba sana.

Me la llevé y le dije: "Anda, Nippy, vamos a tomar un poco de sopa".

-¿Cuánto duró esa situación?

-Unos años.

-¿Unos años? -Sí.

-¿Cuánto dinero gastasteis?

-Odio decirlo, pero... millones.

-¿Cinco?

-Puede que más.

Hoteles caros, jets, estudios reservados que no se usaban...

-¿Por qué la discográfica no paró eso?

-Porque el mundo la quería volver a oír

y, por supuesto, la discográfica quería sacar ese disco.

-Se invirtió mucho dinero en ese disco.

¿Tenías constancia del consumo de drogas?

-La verdad es que nunca supe que tuviera ninguna adicción.

Nunca lo supe.

Creo que se lo guardaba.

No sé si me lo ocultó porque en aquel momento

yo era el presidente del sello. No lo sé.

("You light up my life")

-Tenía problemas con la voz,

pero seguía teniendo mágia, de vez en cuando.

Una vez estaba grabando una canción en Newport

y ese día volvió a sonar aquella voz joven y bonita de Whitney

con la que hemos crecido todos.

Fue tan mágico que me hizo llorar.

Se me está poniendo la piel de gallina ahora mismo,

solo de recordarlo.

Sentía cómo se apoderaba de mi cuerpo. Fue maravilloso.

Me dije: "Esto es justo lo que necesitamos".

Pero solo duró unas horas.

Fue uno de los mejores momentos de los cuatro años que compartimos.

-Negamos los rumores sobre su adicción durante años,

pero, cuatro días antes del 11S,

Whitney actuó para Michael Jackson.

Estaba tan mal que confirmó todos los rumores.

La discográfica pensó que tenía que conceder una entrevista

para hablar del tema.

-Todos los que estén viendo esto van a estar mirando fijamente tu físico

Y van a pensar: "¡Qué delgada está! ¿Está enferma?".

No estoy enferma, Diane.

No estoy enferma.

Estás en los huesos, es real.

Ya, los huesos, ya. Mido 1,70 y soy delgada.

Pero no es que seas delgada.

¿No? Y ¿qué es? Diane, Dímelo.

¿Alcohol, marihuana, cocaína, pastillas...?

Antes, a veces.

¿Todo eso?

A veces.

-Yo estaba en la habitación...

y... me hizo empezar a sudar.

-Si tuvieras que nombrar a un demonio, para ti,

¿quién sería el peor?

Sería yo misma.

-Sé que era un desastre.

El crack es barato.

He ganado demasiado dinero como para fumar crack,

a ver si lo entendemos.

No fumamos crack. No lo consumimos.

El crack da asco.

-Vi aquella entrevista y pensé: "¿Por qué estamos haciendo aquí?

¿Qué hacemos aquí?"

Siempre me preguntaba por qué hacíamos eso

y por qué no estábamos haciendo lo que le cambiaría la vida.

Que era ponerse bien.

Rezo todos los días, Diane.

No soy la más dura, pero tampoco la más débil.

No me voy a destrozar.

-¡Whitney Houston y Bobby Brown!

Después de la entrevista con Diane Sawyer,

no he sido capaz de dormir.

-Ya, y yo no he podido dejar de sudar.

-Tu canción preferido, cantada por la novia de América,

Whitney Houston.

Vamos, papi, necesito mi dosis.

Ya sabes: primero, cantas, y luego recibes tu cocaína.

-Está colocada y la grabamos en una colección de doble CD.

Escucha cómo arruina una canción tras otra.

Lo que quiero dejar es esta mierda de giras.

# No me importa # lo que me puedan quitar,

# porque no me pueden quitar # la dignidad. #

Venga, Whitney, cógelo.

-¿Esto es una broma para la gente? ¿En serio?

¿Whitney Houston es una broma para ti?

¿Te vas a reír? Pues que te jodan.

-Es la mejor cantante de la Tierra,

querida por millones y millones de personas en todo el mundo.

No es una estrella de la prensa amarilla.

-Es difícil entender el aislamiento que produce la prensa amarilla.

Michael Jackson la llamaba de vez en cuando.

Y ella iba y se sentaba

en la habitación del hotel donde se encontraba

y ni siquiera hablaban.

Pero ellos se entendían.

Eran dos de las pocas personas en el mundo

que entendían cuáles eran sus circunstancias.

Mantuvieron una relación muy cercana.

-Whitney Houston vuelve a rehabilitación

La última vez que pasó por un centro de desintoxicación

fue hace un año.

Houston afirma que está usando el poder de la oración

para superar su adicción.

-Fue muchas veces a desintoxicarse, pero nunca quedó totalmente limpia.

Sé que es una pregunta complicada, pero, ¿por qué crees que fue así?

-No creo que sea complicada.

Porque para ir al tratamiento, lo tienes que hacer por ti,

no por los demás.

Y tienes que abordar el verdadero problema.

-Creo que siempre tiene relación tu infancia

con el hecho de consumir drogas.

-¿Pasó algo en vuestra infancia

que os hizo complicado superar esa adicción?

-Recuerdo que sucedieron muchas cosas distintas en mi vida.

-¿Qué tipo de cosas?

-Bueno, cuando era niño, con siete, ocho o nueve años,

del que una mujer abusa sexualmente de mí. Una de tu familia.

-¿Y eso te fastidió mucho? -Y tanto. Y tanto.

Mis padres viajaban mucho,

así que nos quedábamos con personas diferentes.

Mi hermano, mi hermana y yo nos quedábamos

con cuatro o cinco familias distintas que nos cuidaban.

-Gary me ha dicho que sufrió abusos sexuales de niño.

¿Sabes si a Whitney le pasó lo mismo?

-He oído que sí.

Lo he oído.

-No podía entender cómo ella siempre me regañaba por mi hija, Reya.

Cuando viajábamos por trabajo,

no le gustaba la idea de que la dejara sola.

Cuando ella fue madre, me explicó por qué lo hacía.

-Un día, hablando con ella, porque ella conocía que mi hermana,

dela que también habían abusado sexualmente,

cuando era pequeña,

me miró y me dijo:

"Mary, de mí también". Y le dije: "¿Qué?"

Y respondió: "Sí, de mí también abusaron cuando era pequeña".

Y siguió: "Pero no fue un hombre, fue una mujer".

Y lo decía con lágrimas en los ojos.

Me dijo: "Mamá no sabe lo que pasamos".

Yo le pregunté si se lo había contado a su madre,

y me respondió que no.

Le dije: "Bueno, quizá deberías decírselo".

Y me respondió que yo no conocía a su madre,

que sería capaz de hacer daño a alguien,

si le contaba quién había sido.

Me lo dijo llorando, y le abracé.

Terminé: "Bueno, algún día tendrás el valor de contárselo

y te quitarás un peso de encima, ya verás.

Te quitarás un peso de encima".

-¿Qué cosas te enfadan?

El abuso de menores.

¿Por qué el abuso de menores?

Vienes de una familia encantadora, ¿no?

Odio ver que los niños...

Me fastidia ver niños indefensos que dependen de adultos,

por su seguridad y sus cuidados y por su amor.

Me fastidia. Me hace enfadar.

-¿Te dijo quién fue?

-Sí.

Me lo dijo.

Me lo contó.

-Gary me ha dicho que fue Dee Dee Warwick, su tía,

la hermana de Dionne.

¿Es lo que te dijo a ti?

-Sí, eso me dijo: "Fue Dee Dee".

Y le dije: "¿Qué?" Y me dijo: "Sí".

# What can you do

# What can you say

# when you find love

# slippin' away? #

-Creo que le daba vergüenza.

Decía: "Me pregunto qué hice para que ella pensara que la quería".

Y tenía que decirle: "Para. Para".

Un depredador es un depredador.

Si Cissy hubiera sabido lo que pasaba,

habría tomado medidas,

porque Cissy amaba a sus hijos.

-¿Cuáles crees que fueron los efectos a largo plazo de esos abusos?

Le hiceron cuestionarse sus preferencias sexuales.

Creo que por eso quería tener una familia, con un marido e hijos,

para sentir que eso era lo que se supone que tiene que pasar.

-¿Crees que se entendía a sí misma? -No.

Creo que intentaba encontrarse.

Er unaa buena actriz.

Yosiempre decía: "Whitney está en algún lugar, pero está atrapada".

Despierta.

Despierta, Nippy. ¡Nippy!

¿Estás ahí?

Whitney llamando a Nippy. Whitney llamando a Nippy.

Mierda, no contesta.

No es nada cooperativa.

Nippy llamando a Whitney. ¿Sí? Hola.

¿Ves? Nippy puede llamar a Whitney, pero no al revés.

Puede ser muy peligroso para todos.

Dios mío.

-Todos esos rezos, todo ese dinero,...

Ella lo consiguió gracias a su talento, a su belleza,

pero, aun así, no era suficiente para todo lo que ella quería.

Si no puedes saber quién eres, nada te salvará.

# I feel like you and me # against the world.

# Sometimes it feels like just me

# against this # whole motherfucking world. #

Ojalá nunca hubiera cantado esto.

Estás tan hermosa como cualquier otro día de tu vida.

-Al final, no había fuerza, no había interés.

Parecía no tener vanidad.

Como alguien que no está vivo, ¿sabes?

Como un zombi.

En cierto modo, es decir, no alimentarse de nadie más, si no...

vagar.

(Música triste)

Se fue a Georgia para alejarse de todo el mundo.

Huyó de su madre...

Huyó de mí...

Huyó de la gente que decía: "Joder, esto no puede suceder así".

Se fue allí de visita y nunca volvió a casa.

-Su casa de Nueva Jersey estaba todavía llena.

Había comida en el frigorífico.

Había ropa en los cajones.

-¿Viviste en la casa de Georgia con ella?

-No, señor, ni aunque me lo hubiera pedido.

Estaba oscura, había maldad.

No entré, pero le dije que había que abrir las persianas.

El demonio habita la oscuridad.

Bobby le decía cosas horribles.

Se ponía a llorar a lágrima viva

y yo le decía que se quedase conmigo, hasta que él se calmase.

Y le dije "no puedes seguir permitiendo que te haga esto".

"Lo sé, lo sé, lo sé, Mary".

Intentaba que Krissy no fuera a la habitación de sus padres.

Un día, ella entró en esa habitación,

me miró y le pregunté: "Krissy, ¿por qué has entrado?".

"Es que estaba buscando una cosa, tía Mary".

Y le dije: "¡Qué demonios, Krissy!

-¿Qué vio?

-Bueno. A su padre le gustaba dibujar todos esos demonios

en el suelo y en las paredes.

Aquello parecía sacado de una historia de terror.

Era...

Intentaba ser la mejor madre posible.

-Fue la mejor madre que supo ser,

pero, para serlo, debes tener amor maternal

y creo que ella no sabía cómo darlo.

-Las cosas que tuvo que aguantar Krissy, no se las imaginaría nadie.

-No cuidaban de Krissy.

La echaron a los lobos.

Nunca tuvo una oportunidad.

-Nunca vivió una vida normal.

Era la compañía de un alcohólico y de una drogadicta.

Y eso es lo que aprendió a ser.

-Whitney me pidió que fuéramos con ellas al hospital.

Krissy había cogido un cuchillo y se había cortado las venas.

-Es espantoso.

¿Por qué lo hizo?

-Odiaba su vida.

Y odiaba a su madre.

Llegó al punto de escribir:

"Ojalá encontrara la forma de matarla sin que nadie se enterara".

-El matrimonio, tan público y tan problemático,

ha llegado a su fin.

Whitney Houston ha pedido el divorcio a Bobby Brown.

Ambos cantantes, con una hija en común,

llevaban 14 años casados.

Me sorprende que haya durado tanto.

-Mucha gente se lo esperaba, gracias, John Roberts,

me pondré en contacto con vosotros si hay novedades.

-Es duro volver de una batalla así.

Todo el mundo le decía: "Ya te lo dije".

-Recuerdo que Whitney lloraba por Bobby.

Krissy intentaba consolarla y le decía:

"Mamá, tranquila, tranquila. No llores.

Se ha marchado y hay que dejar que se marche".

Y respondió: "Soy una fracasada. He fracasado".

-Empezó a recuperarse

y a luchar por hacer lo correcto para Bobby y Kristina.

Por primera vez, estaba decidida a desintoxicarse.

Fue a tratamiento a California durante siete u ocho meses,

pero no pudo acabar el programa, porque no le quedaba dinero.

Nada. Estaba sin blanca.

Era hora de hacer una gira.

-Pasaron de tener pasta a tener problemas.

Whitney está intentando darle la vuelta a todo

para recuperar la rentabilidad.

-Ella dice que no es un regreso,

pero la gente habla de ello porque lo es.

-Cuando nos enteramos de la última gira,

nadie quería que la hiciera.

Clive le rogó que no la hiciera.

Pero en aquel momento,

la dirección pensó que, sin dinero, se quedaría sin casa.

-La espera ha terminado.

-Los fans del Brisbane Center abandonaron el concierto indignados.

-La gira de regreso de Whitney ha tenido otro imprevisto.

Cientos de fans se han marchado de un concierto en Dinamarca.

-Ha sido un concierto caótico y horrible.

-No vale 165 dólares.

-No entretendrían ni a una rata muerta.

# And I

# I will always love you.

# You.

# I, I will always love you

# Always

# I'll always love, love you.

# You,

# I, I will always love you. #

(Pitidos y abucheos)

-Whitney significaba mucho para la América negra.

Celebramos una misa en la iglesia bautista abisinia de Nueva York

y, como sospechamos,

vinieron unas 2000 personas y se llenó la iglesia.

2000 personas en una noche entre semana

para rezar por Whitney Houston.

En aquella época, sus demonios eran conocidos

y todos estábamos preocupados por su futuro.

Vino gente que no la conocía de nada,

porque, cuando aparecía Whitney Houston,

la América negra aclamaba a esa estrella.

Era mucho más que música.

-Whitney Houston volverá a la gran pantalla con Sparkle,

un remake de su película favorita

y que veía una y otra vez cuando era joven, en los 70.

-Tenéis cinco minutos.

-Quería rodar la película.

Necesitaba el trabajo.

Su carrera musical había terminado.

El trato era que se sometería a un control de drogas cada semana.

-Pareces cansada.

-Estaba saliendo del pozo.

-Lo estoy.

-Estaba dispuesta a hacer lo que fuera.

En el primer ensayo, estaba horrible,

estaba hinchada, machacada...

Luego, ella se desintoxicó.

-Cuando no trabajaba,

se sentaba en el plató para estar con la gente.

El sábado por la noche, salieron todos los actores para celebrarlo,

la invitaron, y apareció.

Fue a un partido de fútbol con algunos compañeros.

Estaba realmente bien.

-Recuerdo que, a mitad del rodaje,

fui a la caravana de maquillaje

y escuché una explosión de música góspel.

Eran como las cinco de la mañana.

Y allí estaba ella, cantando, con los ojos brillantes,

en fin, feliz...

Le pregunté: "¿Qué te has tomado?"

Nos miramos y nos reímos, porque no había tomado nada.

Era alegría.

Y creo que era la alegría de tener un propósito,

de levantarse por la mañana y saber que tienes un trabajo,

y gente que quiere estar contigo, y formar parte de una comunidad.

La vi volver a la vida.

# I sing

# I sing

# I sing because

# I sing because

# I'm happy.

# I'm happy.

# Hallelujah

# I sing

# I sing

# I sing because

# because

# I'm free!

# Free, free. #

-El último día me dijo:

"Tengo una idea para la próxima película:

David y Betsabé; Mel Gibson y yo".

Y le contesté: "Bueno, Whitney, no sé yo".

Cogí un avión por la mañana temprano.

Iba a ser genial, íbamos a pensar en las cosas que hacer

y ella volvía a casa.

No fue hasta que despertó

que su guardaespaldas vino y me dijo: "Whitney no ha cogido ese avión".

Nadie me lo había dicho.

No quería marcharse.

Se quedó como unos tres o cuatro días más.

Finalmente, él se la llevó hasta Atlanta.

Creo que no quería irse.

Allí tenía un propósito. Y gente que la quería.

Me la imagino volviendo a Alpharetta,

despertándose a la mañana siguiente

o puede que por la tarde,

sin ningún motivo por el que salir de la cama,

y ningún objetivo en el horizonte.

Creo que al volver a casa volvió también al pozo.

No, el final no llega nunca.

¿Cuándo es el final?

-Cuando tú lo digas.

(Música lenta)

-Vino temprano a mi habitación

esa mañana en cuestión.

Empezó a hablarme

de San Juan Bautista.

Dijo: "Ha apoyado la cabeza en mi hombro

y me ha dicho que algún día estaremos juntos".

-Me dijo: "Mary...

Tengo que ordenar mis cosas,

porque tengo que ver a Jesús".

Y la miré con una cara de "muy bien".

-Me pidió que le pusiera música,

porque siempre escuchaba música antes de ir al escenario

o a cualquier cosa para la que se preparara,

Le puse a Fred Hammon.

-Abrí el grifo, se metió en la bañera...

Dijo que quería magdalenas

Me dijo: "Mary, solo quiero una madalena con virutas.

Te lo juro, trae dos, pero solo me comeré una".

Me encantaba su sonrisa y lavarle la cabeza en la bañera.

No sé...

Sólo salí 30 minutos.

Siempre estoy huyendo de este gigante,

siempre estoy huyendo de él.

Mi madre siempre dice:

"Es el demonio, que intenta atraparte.

Sólo quiere tu alma.

Pero nunca lo consigue".

Cuando volví, las luces estaban apagadas.

Me dije: "¿Qué coño...?"

Seguí caminando

y vi el dormitorio.

Me llegaba el agua a los tobillos y dije: "¡Qué demonios!"

Y vi a mi niña allí, flotando, boca abajo, en el agua.

-Última hora. -Whitney Houston ha fallecido.

-La muerte de la estrella Whitney Houston,

muerte por ahogamiento.

Otra preciosa voz que se añade al coro...

-...a causa de la cocaína.

-Esto es una tragedia.

-Espero que toda la prensa negativa haga una tregua

y recuerde a este gran talento.

# When I think of home,

# I think of a place where there's

# love overflowing.

# I wish I was home

# I wish I was back there

# with the things I've been knowing.

# Oh, I know you're listening, Lord

# so won't you please try not

# to make it hard

# to know I shouldn't believe # everything, everything

# that I see

# a world full of love

# like yours, like mine

# like home.

# Home. #

-Nunca olvidaremos ese nombre: Whitney Houston.

# Share my life # Take me for what I am

# 'Cause I'll never change # All my colors for you

# Take my love # I'll never ask for too much

# Just all that you are # And everything that you do

# I don't really need to look # Very much further

# I don't want to have to go # Where you don't follow

# I will hold it back again # This passion inside

# Can't run from myself # There's nowhere to hide

# Don't make me close one more door

# I don't want to hurt anymore

# Stay in my arms if you dare

# Or must I imagine you there

# Don't walk away from me

# I have nothing, nothing, nothing

# If I don't have you,

# You see through

# Right to the heart of me

# You break down my walls

# With the strength of your love, hm

# I never knew

# Love like I've known it with you

# Will a memory survive

# One I can hold on to

# I don't really need to look

# Very much further

# I don't want to have to go

# Where you don't follow

# I will hold it back again

# This passion inside

# I can't run from myself

# There's nowhere to hide

# Your love I'll remember forever

# Don't make me close one more door

# I don't want to hurt anymore

# Stay in my arms if you dare

# Or must I imagine you there

# Don't walk away from me

# I have nothing, nothing, nothing

# Don't make me close one more door

# I don't want to hurt anymore

# Stay in my arms if you dare

# Or must I imagine you there

# Don't walk away from me

# No, don't walk away from me

# Don't you dare walk away from me

# I have nothing, nothing, nothing

# If I don't have you, you

# If I don't have you, oh you #