Los Grammy 2022 tienen nueva fecha y nueva localización

Tras varias semanas de rumores, finalmente la Academia ha decidido, casi en el último momento, celebrar la gran gala de la música el próximo 3 de abril y no a finales de este mes como estaba previsto. Además, por primera vez en sus 64 años de historia, la ceremonia se trasladará a la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada. De modo, que son varias las novedades. Sin duda, va a ser raro ver el histórico evento fuera de su escenario habitual en el centro Los Ángeles (California). Lo que sí se mantiene, es el presentador que será Trevor Noah de "The Daily Show".

“The 64th #GRAMMYs have been rescheduled and will now be broadcast live from the @MGMGrand Garden Arena in Las Vegas on Sunday, April 3 on @CBS! ✨�� pic.twitter.com/Fidkbeyanm“