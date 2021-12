A escasos días de poner fin a 2021, J Balvin ha vuelto a copar la conversación social. En este caso, el motivo no ha sido más que la recogida de un galardón otorgado por AEMA (African Entertainment Music Awards): el premio a Mejor Artista Afrolatino del Año. Y es que tal y como dice su propio nombre, el colombiano tuvo que salir a dar explicaciones para aclarar que, a pesar de no tener ascendencia afrolatina, celebraba el triunfo y el reconocimiento que le otorgaba la organización: "No soy afrolatino, pero gracias por darme un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento", indicaba en sus stories.

A raíz de ello, el nombre de J Balvin pasó horas deambulando en redes sociales de un perfil a otro. Pero no solo por la polémica surgida en torno a su nuevo reconocimiento, sino por unas declaraciones que realizó durante una entrevista con Dímelo King donde confesaba sentirse arrepentido por todo lo que se generó alrededor de sus palabras hacia la organización de los Grammy Latinos.

"El error más grande que tuve cuando ocurrió lo de los Grammy fue convocar a la gente en lugar de hablarlo directamente con la Academia y con los artistas", comenzaba explicando. "Una cosa es llamar al poder y otra es utilizarlo; y yo lo llamé. Entonces es como: "nosotros no vamos a hacer lo que tú digas, aunque estemos de acuerdo". Pero lo entendí y lo aprendí. Ahora soy más estratégico en las formas", indicaba al respecto.

"Hay muchas cosas que la gente no sabe"

Uno de los artistas que más revolución causó al reaccionar a las palabras de Balvin fue, sin duda, Residente. "Me sentí muy solo, solísimo. Ahí fue cuando aprendí", alegaba J Balvin. "Mucha gente no se quiso meter por temor a que alguien le contestara, pero lo entiendo. Ya me di cuenta de con quién cuento, pero a Arcángel -que lo hizo público- lo quiero nombrar. Pero todo bien, tampoco tienen que meter el culo por mí".

Aunque confirma no haber sentido apoyo por la industria discográfica, también desvela que sintió cierta decepción al no contar con el apoyo de René (Residente). "Hay muchas cosas que la gente no sabe y que no voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que se dijo. ¿Por qué no salí a hablar yo? Porque a palabras necias, oídos sordos. Si hubiera sentido algo por lo que tenía que dar una explicación, salgo como lo hice con la canción de "Perra". Pero de lo otro, es su palabra contra la mía, su conciencia contra la mía. No tenía que dar ninguna explicación", indicaba.

A pesar del conflicto, el de Medellín no cerró la puerta a una posible reconciliación con René, aunque tiene claro que no volverán a ser amigos: "Sí puede que haya una reconciliación, amigos no. Pero si se habla y se dejan las cosas claras no hay problema. Yo lo consideraba amigo, por eso dolió", concluía sobre el tema.