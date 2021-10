J Balvin siempre consigue ser el foco de atención en redes sociales, da igual cuando leas esto. La última vez en hacerlo fue por la polémica surgida tras la publicación del videoclip de "Perra", el videoclip que grabó junto a Tokischa para poner el broche de oro a una colaboración que llevaban tiempo anunciando. Sin embargo, YouTube vetó el clip por la alta carga de contenido misógino y racista que contenían las propias imágenes e incluso la letra de la canción en cuestión.

En forma de video lyrics es la única forma que tenemos de poder escuchar el tema en la plataforma. Y es que tan solo unos días después de descubrir el impacto de su colaboración, ha sido el propio colombiano quien ha querido responder a la polémica con un escueto vídeo a través de stories en su perfil de Instagram: "Vengo a hablarles del video de Perra. Primero quiero ofrecer mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra. Eso no hace parte de lo que yo siempre he expresado. Lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración. Como también me ha gustado siempre apoyar los nuevos talentos, en este caso Tokischa, una mujer que apoya a su comunidad, a su gente y empodera a las mujeres", comenzaba explicando en sus redes sociales.

“J Balvin se pronuncia ante la polémica de ‘Perra’ pic.twitter.com/A165TJMz3p“ — Chismes Colombia (@ChismesCol) October 24, 2021

La parte del clip que más molestia causó fue aquella secuencia en la que podía observarse a J Balvin paseando a dos mujeres de la correa como si fueran perras reales. Además, ellas se arrastraban por el suelo ataviadas con nariz y orejas de perro. Un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios y que generó que muchos de ellos alegasen una clara alusión a la esclavitud que siguen sufriéndose en muchos territorios de América Latina.

“No sé que será peor, @JBALVIN realizando un vídeo con imágenes tan detestables como te estás, o la gente que se lo celebra... José eres una porquería de ser humano. pic.twitter.com/9zyrE8UBML“ — ROBER MARTINEZ MURGAS (@ROBERMARTINEZMU) October 16, 2021

J Balvin continuó con su alegato confesando su pesar con todo lo sucedido: "Como forma de respuesta y obviamente de respeto, bajé el vídeo hace ocho días. Al ver que siguieron con las críticas con esta situación, por eso estoy aquí, dando la cara hablando al respecto. Madre, también, discúlpame. La vida sigue siendo mejor cada día. Gracias por escucharme. José" finalizaba en su misiva.