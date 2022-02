Una nueva edición de los Premios Goya está a punto de celebrarse y nosotros echamos la vista atrás para recordar los mejores looks que han pasado por la alfombra roja, desde aquella primera gala en el año 1987 hasta el 2021. ¿Sabías qué vestido llevó la reina Sofía en la inauguración de estos galardones? ¿Qué vestidos hicieron historia después? ¡Nos cuesta quedarnos solo con uno! El nombre de Penélope Cruz es uno de los que más se repiten a lo largo de esta lista, pero no es el único. Silvia Abascal, Nieves Álvarez, Úrsula Corberó, Goya Toledo, Marisa Paredes, Ana Belén, Concha Velasco... Si todavía no tienes tu favorito, ya puedes elegir uno.



Premios Goya 2021 - Hiba Abouk Hiba Abouk en los Premios Goya 2021 GTRES GTRES Arriesgó y ganó. La actriz Hiba Abouk sorprendió el año pasado con un minivestido palabra de honor de cola, en colo rosa palo, firmado por el maestro del volumen Giambattista Valli.



Premios Goya 2020 - Penélope Cruz Penélope Cruz en los Goya 2020 GTRES GTRES Penélope Cruz suele apostar por un look sencillo y elegante, la mayoría de las veces en color negro o blanco con el sello de Chanel. En el año 2020 nos sorprendió poniendo el toque de color a una alfombra donde predominaban los colores neutros con un modelo de flores malvas de Alta Costura de Ralph & Russo. Paz Vega lució aquel año un vestido maxivestido minimalista de manga larga y corte sirena, con hombreras y cubirto de lentejuelas, de lo más sofisticado y acertado para la gala de los Goya.



Premios Goya 2019 - Silvia Abascal Silvia Abascal en los Goya 2019 GTRES GTRES Silvia Abascal pisó la alfombra roja en 2019 con un vestido al más puro estilo Carrie Bradshaw. Un diseño de Marchesa con metros y metros de tul, ¡qué fantasía!



Premios Goya 2018 - Juana Acosta Juana Acosta en los Premios Goya 2018 GTRES GTRES Juana Acosta brilló en 2018 con un vestido de la firma Pedro del Hierro, donde se veía reflejado todo el glamour de Hollywood. El escote tipo bardot deja sus hombros al descubierto y la cola remata su look más ostentoso.



Premios Goya 2017 - Ana Belén Ana Belén en los Goya 2017 GTRES GTRES Aquella noche recogía el Goya de Honor y, por esa razón, Ana Belén necesitaba un vestido que estuviera a la altura de un momento tan importante en su carrera. El resultado, un diseño de Josep Font para la casa Delpozo hecho en esclusiva para la actriz. Escote palabra de honor, con grandes pétalos decorando la parte delantera y falda de tul de seda en azul claro que cae hasta el suelo en capas formando una pequela cola, ¡maravillosa!



Premios Goya 2016 - Úrsula Corberó Úrsula Corberó en los Premios Goya 2016 GTRES GTRES Úrsula Corberó conquistó la alfombra roja de los Premios Goya en 2016 con un look muy sexy. La artífece de esta obra de arte, que le queda a la actriz como un guante, es la diseñadora Teresa Helbig: terciopelo en color burdeos, manga larga y abertura lateral en la falta de infarto.



Premios Goya 2015 - Nieves Álvarez Nieves Álvarez con vestido de alta costura de Stéphane Rolland. RTVE Nieves Álvarez llevó uno de los vestidos más espectaculares de la historia de los Goya. Ese año no tuvo rivales a su altura y dejó el listón muy alto. Es un diseño de su modista fetiche, Stéphane Rolland, y todavía hoy mantiene a Nieves en las listas de las más elegantes. Blanca Suárez con su vestido Zuhair Murad y Úrsula Corberó con su vestido de Teresa Helbig, también recogieron aplausos.



Premios Goya 2014 - Leticia Dolera Leticia Dolera en los Goya 2014 GTRES GTRES Leticia Dolera acertó en 2014 llevando un diseño de Josep Font para DelPozo de la colección primavera/verano 2014, un vestido en color crema con escote corazón y flores bordadas en la falda, que destaca por su volumen. Un look muy distinto a lo solemos ver en esta alfombra roja pero fue todo un acierto.



Premios Goya 2013 - Paula Echevarría Paula Echavarría en los Premios Goya 2013 GTRES GTRES Paula Echevarría apostó por un vestido de la firma Dolores Promesas para sistir a los Premios Goya de 2013. Un diseño en color verde esmeralda, cubierto de lentejuelas, manga larga, escote en uve, hombreras y cola. El éxito fue enorme y todavía hoy es uno de los looks más recordados y aplaudidos de la historia de los Goya.



Premios Goya 2012 - Inma Cuesta Inma Cuesta deslumbró en 2012 con este vestido de Juanjo Oliva. EFE Inma Cuesta deslumbró en 2012 con un vestido de Juanjo Oliva. El modista fusionó todo el glamur de Hollywood con la seducción española en este diseño en negro con mangas de encaje. La actriz Elena Anaya lució en el año 2012 un vestido de corte helénico, asimétrico, en color blanco de la casa Lanvin. Un look muy acertado, aunque el collar con forma de mariposa no gustó tanto como el vestido.



Premios Goya 2011 - Silvia Abascal Silvia Abascal en los Goya 2011 GTRES GTRES Silvia Abascal estaba radiante en 2011, cuando escogió un diseño de Lorenzo Caprile para acudir a la gala de los Premios Goya. Un modelazo muy hollywoodiense en plata y escote palabra de honor con un ribete en negro que se recoge en la espalda y termina en cola.



Premios Goya 2010 - Penélope Cruz Penélope Cruz en los Goya 2010 GTRES GTRES Menos es más y Penélope Cruz es el claro ejemplo. La actriz llevó en 2010 un Versace en color blanco con un original escote palabra de honor, en redondo.



Premios Goya 2009 - Olivia Molina Olivia Molina en los Goya 2009 GTRES GTRES Olivia Molina siguió los pasos de Anne Hathaway en a gala de 2009. Un vestido blanco largo de Azzaro de gasa y con cristales en la cintura y en el cuello, que también llevó la estrella de Hollywood días antes en los en los SGA Awards.



Premios Goya 2008 - Goya Toledo Goya Toledo en los Premios Goya 2008 GTRES En 2008, Goya Toledo escogió un diseño de Elie Saab, su firma de cabecera, con falda de volantes y escote en uve. Uno de los más elegantes de la noche, aunque no el único. Belén Rueda apostó todo al rojo con un vestido largo palabra de honor, mientras que Silvia Abascal lució un impresionante diseño de Roberto Cavalli.



Premios Goya 2007 - Penélope Cruz Penélope Cruz en los Premios Goya 2007 GTRES En 2007 Penélope Cruz se llevó el Goya a mejor actriz protagonista por su papel en Volver, y también el título de la más elegante gracias a un diseño de Carolina Herrera.



Premios Goya 2006 - Goya Toledo Goya Toledo en los Goya de 2006 GTRES GTRES Cual novia se presentó la actriz Goya Toledo en la gala de los Premios Goya de 2006, con un vestido blanco de cola y escote en palabra de honor firmado por Valentino.



Premios Goya 2005 - Penélope Cruz Penélope Cruz en los Premios Goya 2005 GTRES GTRES En 2005 volvimos a ver a Penélope Cruz con un look total black de Chanel: cuello halter, broche en el escote y falta con detalles en tul, pelo recogido y maxipendientes. Mención especial para Geraldine Chaplin y su vestido de Sybilla en color verde oliva en un tejido satinado. Sybilla es siempre un acierto y entre sus fieles seguidoras están mujeres tan elegantes como Marisa Paredes y Elena Anaya.



Premios Goya 2004 - Candela Peña Candela Peña en los Premios Goya 2004 GTRES A Candela Peña poco le hace falta para destacar. En 2004 la intérprete subió al escenario de la gala de los Goya para recoger el premio a mejor actriz de reparto con un vestido de encaje blanco diseñado y cosido por su tía Carmen.



Premios Goya 2003 - Geraldine Chaplin Geradline Chaplin en los Goya del 2003 EFE EFE Las alfombras rojas ya no son lo que era... ¡y menos mal! Estos años no fueron precisamente los mejores si echamos un ojo a las alfombras rojas. La de 2003 fue una de las galas menos glamourosas, pero más reivindicativas. Poco podemos rescatar, así que mejor quedarnos con la sobriedad de Geraldine Chaplin, que lució un traje en color blanco con detalles negros.



Premios Goya 2002 - Paz Vega Paz Vega en los Premios Goya 2002 GTRES GTRES Este estilismo sigue en nuestra memoria, pero no precisamente porque nos encante. Paz Vega lució un Yves Saint Laurent difícil de describir, que además le jugó una mala pasada cuando tuvo que subirse al escenario para recoger el premio a mejor actriz revelación.



Premios Goya 2001 - Marisa Paredes Marisa Paredes en los Goya 2001 GTRES GTRES Con su elegancia tan característica, la actriz Marisa Paredes conquistó la alfombra roja de los Premios Goya en 2001. Su diseño está firmado por Sybilla.



Premios Goya 2000 - Ariadna Gil Ariadna Gil en los Premios Goya del 2000 EFE EFE La actriz Ariadna Gil llevó en el año 2000 un minimalista vestido de seda estilo lencero en color blanco. De nuevo, menos es más.



Premios Goya 1999 - Penélope Cruz Penélope Cruz en los Goya 1999 GTRES Penélope Cruz iba vestida de Dior cuando se llevó a casa su primer Goya en 1999 por La niña de tus ojos. Un vestido negro y romántico que John Galliano diseñó para la casa francesa.



Premios Goya 1998 - Penélope Cruz Penélope Cruz en los Goya 1998 EFE Penélope Cruz llevó también un vestido en color rojo con tirantes de hilo, parecido al que Belén Rueda llevaría años después.



Premios Goya 1997 - Ana Torrent Ana Torrent en los Premios Goya 1997 EFE Ana Torrent se subió al escenario de los Premios Goya en 1997 junto al equipo de la película Tesis con un vestidazo en color rojo que hipnotizaba. Pilar Bardem en los Premios Goya 1996 EFE

Premios Goya 1996 - Pilar Bardem Pilar Bardem recogió su cabezón a mejor actriz de reparto por su papel en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto con este vestido negro.



Premios Goya 1995 - Verónica Forqué Verónica Forqué en los Goya 1995 EFE La actriz Verónica Forqué lució este vestido de corte recto y tirantes finos en la gala de los Premios Goya de 1995.



Premios Goya 1994 - Concha Velasco Concha Velasco en los Premios Goya 1994 EFE Concha Velasco jugó con las transparencias con este diseño en color negro en el año 1994.



Premios Goya 1993 - Miriam Díaz-Aroca Miriam Díaz-Aroca en los Goya 1993 GTRES En 1993 Miriam Díaz-Aroca sorprendió con un vestido de lo más sugerente, con un vestido que marcaba su figura y aquella esa falda fluida con aberturas.



Premios Goya 1992 - Kiti Mánver Kiti Manver en los Goya de 1992 EFE En 1992 Kiti Mánver ganó el Goya a la mejor actriz secundaria por Todo por la pasta con este vestido negro.



Premios Goya 1991 - Lydia Bosch Lydia Bosch en los Goya de 1991 GTRES La quinta gala de los Premios Goya fue presentada por Jorge Sanz y Lydia Bosch. La actriz llevó un modelo muy moderno para la época, con una parte de arriba ajustada a modo de corsé, palabra de honor con escote corazón y con detales dorados.



Premios Goya 1990 - Carmen Maura Carmen Maura en los Goya 1990 EFE En 1990 fue Andrés Pajares y Carmen Maura los maestros de ceremonias. Ella lució un vestido con volantes en las mangas y en el escote.



Premios Goya 1989 - Alejandra Grepi La actriz Alejandra Gremi fue una de las encargadas de entregar el premio a mejor película en los Goya de 1989. Para la ocasión llevó un vestido en color rojo, de cuello halter, de corte sirena y espalda abierta.



Premios Goya 1988 - Sara Montiel Sara Montiel en los Premios Goya 1988 EFE Discreta no fue precisamente la elección de Sara Montiel para la segunda edición de los Premios Goya. La artista se presentó en la alfombra con un vestido de lentejuelas en color plateado.