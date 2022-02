'Gazpacho' por 'Gestapo'. Ese ha sido el error de la congresista republicana extremista Marjorie Taylor Greene, que ha desatado una oleada de memes en EE.UU., llegando a registrar hasta un repunte considerable en las búsquedas de la palabra 'gazpacho' en Google Trends.

Quería referirse a la 'Policía de la Gestapo' nazi, pero ha tenido un lapsus y ha terminado diciendo la 'Policía del gazpacho. “No solo tenemos la cárcel de DC, que es el gulag de DC, sino que ahora tenemos a la Policía gazpacho de Nancy Pelosi espiando a los miembros del Congreso, espiando el trabajo legislativo que hacemos, espiando a nuestro personal y espiando a los ciudadanos estadounidenses”, han sido las palabras textuales pronunciadas por Green en una entrevista en el canal One America News Network.

La congresista Marjorie Taylor Greene ya ha sido noticia en otras ocasiones por sus numerosas declaraciones de carácter intolerante y llegó a ser expulsada de la red social twitter por sus bulos sobre la COVID-19.

Ahora no sabemos si su subconsciente le ha traicionado y estaba pensado en nuestra sopa fría más popular, pero ha conseguido que medio EE.UU. esté hablando del gazpacho y que se desate una ola de reaciones, algunas más serias, pero la mayoría de carácter humorístico.

Hasta el mismísimo chef José Andrés, que ha llegado a decir publicamente que si "el gazpacho fuera americano sería la Coca-Cola del S.XXI", ha entrado al trapo y ha contestado a Greene.

“Dear @RepMTG the Gazpacho police was created by me in 1993 to make sure that no one will add Tabasco or jalalpeño or strange things to my beloved soup! Please don’t blame anybody else but me…stop by for a glass anytime. Don’t forget your mask and vaccination card!�� https://t.co/srhSZXWv6L“