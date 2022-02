Doble sesión 'De película' especial Premios Goya

Esta semana, en De película, os ofrecemos una sesión doble con motivo de la 36ª edición de los Premios Goya 2022 que se celebran el sábado, 12 de febrero, en el Palau de les Arts de Valencia. Para abrir boca, el viernes por la noche, en nuestro horario habitual, de 00.05 h a 02.00 h, charlamos con el presidente de la Academia de cine Mariano Barroso y comentamos con nuestro colaborador, Luis Alegre, no solo lo más destacado de estos Goya sino también otra de las grandes noticias para el cine español que hemos conocido este pasado martes, la nominación a los Óscar de cuatro españoles que podemos escuchar en el programa: Javier Bardem, por su trabajo en Being the Ricardos, Penélope Cruz, por Madres paralelas, Alberto Iglesias, por la partitura de la película de Pedro Almodóvar y Alberto Mielgo por el corto The Windshield Wipe



Penélope Cruz, por Madres paralelas, y Javier Bardem, en este caso, por El buen patrón, optan también a los Goya de los que hablamos, además, con dos mujeres que trabajan en dos oficios esenciales para el mundo del cine, el montaje y la producción. Nos acompañan la productora de Malvalanda, Maria del Puy y la montadora Vanessa Marimbert, una de las nominadas a los Premios de la Academia de cine precisamente por el montaje de El buen patrón de Fernando León de Aranoa, película que, finalmente no podrá ir a los Óscar pero que es la gran apuesta de estos Goya con 20 candidaturas



Y el sábado por la noche, especial De película con todos los protagonistas de la gala, un programa por el que irán pasando los ganadores de esta ceremonia a medida que vayan recogiendo sus premios.

Además de todo lo que tiene que ver con los Goya, hay otros contenidos muy destacados, en el programa de este viernes, como por ejemplo, la entrevista que hacemos a la cineasta, Helena de Llanos y directora de Viaje a alguna parte con la presencia y ausencia de Emma Cohen y de su abuelo Fernando Fernán Gómez.



También podemos escuchar a Tom Holland con motivo de su visita a Barcelona y Madrid para presentar Uncharted de Ruben Fleischer, adaptación de la exitosa serie de videojuegos creada por Naughty Dog, en la que también vemos a Antonio Banderas.

01.38 min 'Uncharted', el videojuego que llega al cine interpretado por Tom Holland y Antonio Banderas

Y profundizamos en el estreno de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson que cuenta con tres nominaciones a los Óscar, incluida mejor película.



El resto de estrenos de la cartelera, las mejores series, nuestro concurso Encuentros en la tercera frase y otros contenidos en De película, la noche del viernes, a las 00.05h, una hora antes en Canarias, y este sábado, también, recordamos, edición especial con motivo de la gala de los Goya. Y cuando queráis, nos encontráis en los podcasts.