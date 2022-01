Tal y como nos ha recordado hoy en 'Saber y ganar', Marilyn Monroe protagonizó una de sus mejores actuaciones con 'Diamond’s Are A Girl's Best Friend'. El número formaba parte de la película 'Los caballeros las prefieren rubias' y con el paso de los años se ha convertido en una escena icónica no solo de la trayectoria de la actriz sino de la historia de Hollywood.

Dado a su éxito, es lógico que muchas artistas hayan intentado reproducir el baile en las famosas escaleras rojas enfundadas en trajes de color rosa, diamantes a modo de adorno y un séquito de hombres pugnando por su atención.

Algunas han replicado el número musical y otras lo han adaptado a sus necesidades, ya sea en cuestión de estilo o para encajar con el personaje de ficción que interpretaban. Aquí te dejamos un listado de las reproducciones de 'Diamond’s Are A Girl's Best Friend' más sonadas, hechas con todo el respeto y admiración hacia Marilyn Monroe.

1.Ariana Grande Es una de las voces más privilegiadas de la escena musical actual. Capaz de imitar a la perfección a Christina Aguilera o Celine Dion, la joven de Cabo Ratón no solo se a hecho fotos con estilismos muy parecidos a los de la malograda Marilyn sino que también ha entonado su oda a los diamantes.

2.Madonna La reina del pop fue la primera en atreverse con un mito como el de Marilyn. Uso su mismo estilismo, escenario y actitud coqueta para rodar el videoclip de una de sus canciones más conocidas, 'Material Girl'. ¡Y lo bordó!

3.Nicole Kidman Los homenajes musicales de 'Moulin Rouge' son una delicia para los amantes de la música. En esta ocasión, Nicole Kidman protagonizó un show en el que fusionaba el 'Diamond’s Are a Girl's Best Friend' con el 'Material Girl' de Madonna. ¡A esto sí que se le llama rizar el rizo!

4.Kylie Minogue Otra de las dignas sucesoras de Marilyn, por lo menos en cuanto a aspecto y candidez. La cantante australiana también quiso ofrecer su particular homenaje a Norma Jean con esta actuación en el Grand Opening de los Fox Studios en el año 1999.

5.Glee En la serie musical americana se ha rendido tributo a muchos clásicos del cine y uno de ellos fue al tema principal de 'Los caballeros las prefieren rubias'. Una versión actualizada y muy juvenil de una canción que es historia.

6.Harley Quinn (Margot Robbie) Esta es quizás la más excéntrica de las versiones. Margot Robbie en su papel de Harley Quinn en la película ''Aves de presa, es interrogada por Ewan McGregor, quien busca desesperadamente un diamante. La escena no tiene desperdicio aunque sea una actuación bastante más tenebrosa que la que nos dio Marilyn.