Azúcar Moreno interpreta "Postureo" en la primera semifinal del Benidorm Fest, la preselección con la que se elige al representante de España en Eurovisión 2022. El dúo de las hermanas Toñi y Encarna Salazar ya participó en el Festival de Eurovisión en 1990. En aquella ocasión, Azúcar Moreno logró el quinto puesto con la canción "Bandido". Las hermanas Salazar quieren volver al certamen, esta vez con "Postureo".

La actuación de Azúcar Moreno en el Benidorm Fest tiene tintes de flamenco, con dominio del color rojo y un vestuario en blanco y negro. Se trata de una propuesta diferente a "Bandido", la canción con la que lograron un quinto puesto en Eurovisión, pero que sin embargo mantiene la esencia de Azúcar Moreno.

"No podemos dejar de un lado nuestras raíces, porque si no, no seríamos nosotras, pero los sonidos árabes con la guitarra flamenca puede llamar mucho la atención", señalan las artistas sobre "Postureo". El tema que defienden en el Benidorm Fest ha sido compuesto por Alberto Lorite, David Parejo y Miguel Linde.

Alberto Lorite ha trabajado como productor con artistas como Rosa López, María Villalón y Patricia Manterola. David Parejo ha cantado a lo largo de su trayectoria con artistas como Pablo Alborán o Pastora Soler, mientras que también trabaja como compositor y productor. Miguel Linde, por otra parte, es compositor y productor musical, con canciones para intérpretes como David Bisbal.