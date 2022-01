El 20 aniversario de Harry Potter ha generado un gran revuelo en las redes sociales. La imagen de la reunión del trío de magos -Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) y Rupert Grint (Ron Weasley)- en la sala común de Gryffindor de Hogwarts ha dado la vuelta al mundo y ha despertado un montón de recuerdos en la generación millenial. El mundo mágico de J. K. Rowling fue todo un fenómeno y millones de niños se criaron con sus historias mágicas, que traspasaron las páginas de los libros hasta llegar a la gran pantalla. Pero casi al mismo tiempo, en España surgió otro trío de amigos que 'molaban un pegote'. Nos referimos a las aventuras de Manolito Gafotas, el niño de Carabanchel creado por Elvira Lindo.

Mientras que en 1997 J. K. Rowling publicaba Harry Potter y la piedra filosofal, Elvira Lindo ya había alcanzado la fama como escritora de literatura juvenil con Manolito Gafotas en 1994. Así que sí, Manolito Gafotas es mayor que Harry Potter . Llegó a las vidas de los niños mucho antes con un toque de humor a una realidad palpante de aquella época. Porque Manolito Gafotas no se va a una escuela a aprender sobre hechizos y criaturas mágicas. Tampoco lucha contra un gran villano. Simplemente crece e intenta comprender el mundo en el que vive y a los adultos que le rodean.

Manolito Gafotas da la vuelta al mundo

La autora de Manolito Gafotas ha marcado la infancia de muchos niños y guarda muchas anécdotas del personaje, tal y como confesó en una entrevista para Estirando el chicle: "En Irán es muy popular porque allí hay pocos libros de humos. Y al final el universo familiar se parece", aseguró.

10.21 min Transcripción completa (Música) Buenas tardes, fanáticos de "Cine de barrio". Bienvenidos a un nuevo día de estreno en el programa. En seguida va a estar con nosotros Elvira Lindo, la creadora de "Manolito Gafotas". Y es que hoy vamos a ver la primera película que adaptaba al cine las aventuras de este personaje. Es una película del año 1999 que se va a convertir ya en la más nueva, la más reciente, de las emitidas en "Cine de barrio". A mí me gusta que me llamen Gafotas. En mi barrio todo el mundo que es un poco importante tiene un mote. # ¿Por qué has pintado tus ojeras, # la flor de lirio real? # Estoy luchando con ellos todo el día. A veces me acuesto con la voz afónica de tanto gritar. -¡No grites tanto! -Lo que más me gusta de esta casa son los despertares, qué ambientazo. -¿Se puede saber qué estás haciendo, bestia? ¡Que no es nuestro el vídeo! -Me arrojáis a la bebida. -¿Es que no se puede tener una tarde en paz con vosotros? -Yo no he sido, sita, ha sido Gafotas. -Mentira podrida, sita. Ore, ¿quién ha sido? -Un día os abandono y me quedo más ancha que larga. Y quién mejor para hablar de esta película que la creadora de ese personaje y de todos los que le rodean: Elvira Lindo. Muchísimas gracias. Bienvenida a "Cine de barrio". Gracias a ti por invitarme. Es una maravilla poder tenerte aquí, poder tener esta película y contar, para el que no lo sepa, que esta es la primera adaptación cinematográfica de esa saga que es "Manolito Gafotas", que se estrenó en 1999. No sé si te imaginaste cuando inventaste este mundo maravilloso que iba a tener esa repercusión. Para nada. (RÍE) Yo lo había hecho en la radio y entonces empecé a escribir los libros, porque lo dejé todo: la radio, la tele, todo, y empecé a escribir el primer libro y fue sorprendente cómo funcionó. Los niños se lo recomendaron unos a otros, los maestros tuvieron mucho que ver en recomendar el libro y luego era un libro que leían los padres, las madres, los niños, o sea, que se convirtió en un libro, digamos, familiar. Porque tú, cuando creaste este mundo, digo "este mundo" porque al principio Manolito no tenía realmente nombre y fue en la radio en los 80, tú en realidad te estabas dirigiendo a un público adulto. Sí, era un público adulto, se metían más cosas como de política, cuestiones sociales, era un niño como muy despierto, de barrio, de clase trabajadora, digamos que en su casa siempre estaban preocupados por el dinero. Fue algo novedoso que en un libro, digamos, para niños tuviera tanto peso lo económico, lo que les faltaba en la casa, los problemas laborales del padre y todo eso. Y luego ya, después de eso, vino la relación con el cine, que fue después de que ya el cuarto libro ganara el Premio... Nacional. Nacional. Una película donde sí estás involucrada. Sí, mucho. Donde te sientas, escribes el guion con Miguel Albaladejo, que también es el director, y no sé si ahí también participaste en eso tan importante en esta película, en todas, pero en esta, que es la elección de los actores, de los protagonistas. Bueno, yo sí quería que Adriana Ozores fuera la madre. De hecho, yo creo que ella se ha quedado para la gente con esa imagen tan entrañable de la madre de Manolito y yo creo que, además, Adriana está muy satisfecha de haber hecho de esa madre temperamental. Y me encantó la elección, que no fue una idea mía, de Roberto. Roberto Álvarez me gusta muchísimo, es muy atractivo. Entonces aquí desprende ese... Porque yo pensaba eso, que los padres de Manolito tenían que ser atractivos. Jóvenes y con deseos, además. Y con deseos y eso tenía que estar porque estaba en los libros, los padres se quieren mucho. Y Antonio Gamero, que lo queríamos mucho. -¡Recuérdalas! A ti te catearon tres años seguidos las Matemáticas, a pesar de lo inteligente que eres. Además de crear y coescribir la historia que vemos en la película, tienes ese papel maravilloso junto a Geli Albaladejo, las agentes Benítez y Cardona. (RÍE) Ya habíais aparecido en "La primera noche de mi vida", que fue la primera película en la que te involucraste, que para mí son dos de mis personajes favoritos de la historia del cine español. En "La primera noche de mi vida", yo estoy con la regla buscando las compresas en un 7-Eleven, que ahora ya... Y entonces Miguel tuvo la idea de que aparecieran también en esto. Y es muy absurdo porque realmente yo estoy recitando a Jorge Manrique para una película de niños. La paella, Manrique. (RÍE) Exacto. "Allá van los ríos medianos y más chicos y llegando, son iguales, los que viven por sus manos y los ricos". -Anda que no. No es la única vez que te hemos visto interpretando. Corrígeme si me equivoco: ¿la primera fue en "Mensaka"? He estado en "Mensaka", que presentaba un programa de ciencia; de barrendera, de guardia civil, de cleptómana. (RÍE) O sea, siempre un poco disfrazada, la verdad es que... Ah, bueno, y también estuve con Oristrell en "Sin vergüenza", que hacía de psicóloga de Rosa María Sardà, y fue maravilloso estar con ella y con Verónica Forqué. Sí he tenido ahí mis papelillos en el cine. "La primera noche" fue tu primera película... Bueno, no, ya habías hecho lo de "Mensaka", pero donde tienes una entidad como personaje y también es la primera en la que te sientas a escribir un guion. Fue un encargo. De pronto, en Europa, se hizo un proyecto de películas que tenían que desarrollarse en la última noche del siglo. Ah. Entonces a mí una productora me encargó, que yo no había hecho nunca guiones de cine, me encargó el guion. Y la idea de que me lo encargaran a mí fue de Icíar Bollaín. Y entonces digamos que hicimos un castin más o menos de directores. Albaladejo había hecho un corto, me gustó mucho, tuvimos una entrevista la productora, él y yo, Mariel Guiot, y ahí empezó todo, aquella primera película, que era "La primera noche de mi vida", que era la primera para muchos de nosotros, de todos los que aparecíamos allí. Y luego ya vino "Manolito", que es una película "Manolito" que creo que tiene mucho talento, un aire italiano indudable y, con respecto a España, un aire astoniano que era un poco... Digamos que a mí era la persona que me inspiraba para escribir. Y yo creo Albaladejo estaba muy en el mundo berlangiano, así que estábamos en esa tradición española. Como se aprecia en la película, es el reflejo del mundo de Manolito y es muy importante la música. Mucho. Además de la música original, que está compuesta por Lucio Godoy, suenan varias canciones; entre ellas, "Campanera", que es el tema estrella con el que se cierra ese mundo de Manolito que nos das a conocer en esta película. # Ay, campanera, ¿por qué será? # No sé si esa idea de la parte musical estaba ya presente en el momento radiofónico de... Sí, sí. "Campanera" era la sintonía con la que aparecía Manolito porque él decía que se la cantaba a su abuelo. Ahora me hace gracia porque el otro día oí a C. Tangana, que incluye en su nuevo disco en una canción una parte de "Campanera" y dijo: "Es que los niños de los 90, realmente, nuestra gran influencia fue Manolito". Y no sé, digo "mira, me...". Mira por dónde sale. Me llegó al corazón. Mira por dónde sigue apareciendo. Hay otra canción, además de "Campanera", que tiene un momento muy lindo donde está Manolito con su padre en el camión. Ay, eso me encanta. De "Lo que te has perdido" de Azúcar Moreno, que no es una canción especialmente uno de los "hits" más conocidos, una canción que era de 1994, o sea, de unos años antes. ¿Por qué la incluís ahí? Porque a mí me gusta muchísimo la música en general y tengo unos gustos muy eclécticos y de pronto hay cosas de la música popular como de feria que me gustan muchísimo. Ya hemos hablado de los intérpretes principales de la película, hemos hablado de Daniel Sánchez Rey, que fue el niño elegido para encarnar a Manolito, de Adriana Ozores y de Roberto Álvarez y también de Antonio Gamero. Pero, para hacer al hermano pequeño, al Imbécil, creo que tuvisteis que utilizar a unos gemelos. Sí, no se nota nada. O sea, realmente eran exactamente iguales. Fedra Lorente, que estuvo con nosotros la semana pasada. Marta. Marta Fernández Muro, la vecina. Gloria Muñoz, Gloria Muñoz, tan querida. La profesora. Y Belinda Washington. Belinda Washington, sí, sí. Ese amor platónico de Manolito. Y Paco Valladares, que hace de cura. En esos otros papeles más pequeños, también está Guillermo Toledo. Guillermo Toledo, que hace de un tío que está vendiendo en una gasolinera. Y Mariola Fuentes y Antonia San Juan, que también habían aparecido en "La primera noche de tu vida". Sí, sí. Elvira, no puedo más que agradecerte que hayas pasado por aquí para que recordemos el inicio de la saga cinematográfica de "Manolito". Gracias. Y nos tienes para todos tus proyectos futuros. Y ahora, fanes de "Cine de barrio", fanáticos, hoy me siento muy contenta porque nos vamos a Carabanchel, nos vamos con "Manolito Gafotas". Cine de barrio - Manolito Gafotas (presentación) - ver ahora

Elvira Lindo nunca había firmado un contrato de derechos con el país, pero las aventuras de Manolito trasparon continentes y se hicieron famosas en todo el mundo. Sus frases también: "Paso el verano en Lisboa. Llegaron unos vecinos griegos nuevos y al presentarnos se quedaron paralizados. Me empezaron a preguntar si estaba bien dicho expresiones como 'el mundo mundial', cuando lo dice toda España y no me pagan por los derechos", contó en el podcast entre risas.