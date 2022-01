Los aspirantes de MasterChef Abuelos vuelven a conquistarnos, pero solo uno de ellos ha logrado llevarse el trofeo a casa. Esta vez la afortunada ha sido Almudena Gandarias. Natural de Vizcaya, no hay obstáculo que se le ponga por delante, ni siquiera a sus 87 años. Su aventura comenzó cuando sus hijos decidieron apuntar a su madre al casting, porque la cocina siempre ha sido su gran pasión y el mundo necesitaba probar sus platos: "Me apuntaron mis hijos, yo no quería ir. Pensaba: '¿dónde voy a ir yo con esta edad?'". No consiguió pasar la última prueba del casting la primera vez que probó suerte en la segunda temporada de MasterChef España, pero ahora ha tenido su oportunidad en este especial que pone en valor a nuestros mayores.

Después de haber vivido la experiencia y ganar el concurso, no solo no se arrepiente de haberle hecho caso a su familia, sino todo lo contrario. "Una maravilla, estoy emocionada. Un honor y un orgullo", confiesa Almudena, que además, se declara fan incondicional del programa. En la primera prueba de la noche los aspirtantes tuvieron la oportunidad de compartir cocinado junto a sus nietos y bisnietos. "Cuando lo veía en la televisión yo creía que estaba todo preparado, pero no. Cuando vi a mi nieto casi me desmayo", reconoce.

05.38 min Almudena gana el segundo Especial de MasterChef Abuelos

Si volviese a tener la oportunidad, no tiene ninguna duda de que se dedicaría profesionalmente a la cocina. "Ha sido la pasión que he tenido desde pequeña", cuenta. Le queda la espinita de no haberse podido ir a Londres: "Hubiese ido de cocinera como loca. Ahora ya no creo que me cogiera nadie a esta edad, a lo mejor si digo que he ganado MasterChef". Nunca es tarde, esa es la lección que nos han enseñado una vez más los aspirantes de MasterChef Abuelos. Su currículum es de lo más completo. "Desde los 20 años voy a la Institución Benéfica Sagrado Corazón, donde viven de la providencia. Un jueves sí y un jueves no, a hacerles la comida".

No ha dejado de aprender, ha recibido clases de grandes chefs, como Fernando Canales. "Todos los días me duermo con Canal Cocina", asegura. Lo cierto es que hay que tener mucho talento para convencer a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, que se quedaron encantados tras probar todos y cada uno de sus platos. Almudena recibió una lluvia de halagos también por parte de los grandes chefs que acudieron de invitados al programa. ¿Cuál es su secreto? El método prueba y error: "Lo pruebo todo, casi me ahogo con la presa". Además, le da mucha importancia a la materia prima.

06.00 min El gran aprendizaje de los chefs invitados en la final

Almudena, la aspirante más coqueta de MasterChef Abuelos Las pruebas de MasterChef son de lo más estresantes, aunque cueste creerlo viendo a Almudena. Como recién salida de la peluquería, así la hemos visto durante todo el programa. Un poco de maquillaje y lista para entrar en faena. "Yo me arreglo siempre desde por la mañana. A la peluquería voy todas las semanas", confiesa. No se separó en ningún momento de la famosa barra de labios que al final acabó regalando a su compañera Rocío: "Cuando creía que no me miraban, me pintaba. Y resulta que te están grabando desde otra cámara". 02.25 min ¡Trucos para ligar tras la vuelta de Benidorm! Ya se veía venir el desenlace del programa en la primera prueba, cuando Almudena obtuvo la máxima puntuación. Allí comprobamos lo bien que se le daba mandar, después de verla entre fogones dándole indicaciones a su nieto. Sin embargo, en la prueba de exteriores no quiso coger la capitanía haciendo uso de su privilegio y nombró a Rosario y a Lola como las líderes de cada equipo. "No me gusta nada mandar, pero con mi nieto tengo confianza", reconoce.

El tonteo entre los aspirantes Si por algo destaca esta edición especial de MasterChef Abuelos es por el buen rollo que ha habido entre los aspirantes, que llegaron al programa con muchas ganas de pasarlo bien. Entre algunos hemos visto mucho feeling, como José y María Luisa. Almudena todavía tiene contacto con alguno de ellos, como Mari Carmen. 03.01 min El plato de rabo de "The Spanish King" También hizo muy buenas migas con Andrés, más conocido en redes como The Spanish King, que logró conquistar a la mismísima Carmina Barrios. "Éramos los dos mayores, la edad hace mucho. Era encantador, muy simpático. Cuando fuimos a Benidorm fui con él hablando", recuerda.