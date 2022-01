Carmina Barrios le tira los tejos a Andrés: "¡Un triunfo tu rabo!"

Estamos encantados con el regreso de Carmina Barrios a las cocinas y los aspirantes de MasterChef Abuelos también. La actriz nos conquistó durante su paso por la edición Celebrity. Ahora regresa completamente renovada. Como dicen sus amigas, ahora va de "refinada", le gusta salir a comer por ahí y tiene su propio criterio. El programa le ha cambiado la vida y está feliz de volver al plató donde todo empezó. Después de saludar a los jueces, echa un ojo a los aspirantes. "Tú pareces familia del Puma con el pelazo que tienes", suelta nada más ver a Andrés, también conocido en redes como 'The Spanish King'. A sus 90 años, puede presumir de tener una melenaza que levanta envidias.

Carmina nunca decepciona. Su magia es su naturalidad y espontaneidad. "Qué pelazo, que gloria, qué envidia. Es interesante Andrés, sí señor", reconoce la actriz. No se corta un pelo e incluso le suelta algún que otro piropo. "Estás muy atractivo con ese pelo", asegura mientras Andrés alucina. "Que me está tirando los tejos", dice. Aunque él ya está acostumbrado porque, según cuenta, ha tenido novias "de todas las nacionalidades".

'The Spanish King' parece que ha tenido una vida de lo más emocionante y Carmina Barrios quiere saberlo todo, así que no duda en pedirle una cita: "La próxima vez que vayas a rodar con mi hijo Paco, nos citamos, nos tomamos un cafecito y me cuentas toda la historia. Yo te contaré la mía".