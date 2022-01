Carmina Barrios ahora va de refinada: "Es lo que hay"

Carmina Barrios, una de las aspirantes más queridas de la sexta edición de MasterChef Celebrity, regresa a las cocinas renovada tras su paso por el programa. ¿Cómo se siente después de haber vivido esta gran aventura? "Como el jamón, cada vez mejor", dice ella y eso se nota, ¡está resplandeciente! Se quedó a las puertas de la final en la sexta edición, pero se llevó el cariño del público y acabó convirtiéndose en una de las aspirantes más queridas por su naturalidad. Se fue asegurando que esta experiencia le había transformado la vida y ahora se reafirma: "MasterChef me ha cambiado muchísimo. Era la casa, los niños, después los nietos y estaba muy amarrada. Ahoro tengo yo derecho a vivir todo lo que no he vivido, lo voy a vivir ahora. Eso es lo que hay".

MasterChef ha supuesto un antes y un después en su vida, aunque no le acaba de pillar el punto a la cocina de vanguardia, eso se lo deja a su querido Jordi Cruz. "Le he hecho dos platos a mi Antonio, pero la vanguardia me cuesta más trabajo. Mi muñeco trabaja divinamente, pero ahora me he acostumbrado más a salir a comer", confiesa.

Carmina ya no se corta y se atreve a dar su propio criterio. Sus amigas, sorprendidas por su recién estrenado paladar, dicen que ahora va de "refinada", a lo que ella responde: "Eso es lo que hay". Su espontaneidad es lo que mas nos gustó de ella y ahora vuelve a conquistarnos. No solo a nosotros, los aspirantes de MasterChef Abuelos también están encantados con su visita. "De verdad que me encanta Carmina, es muy sencilla, muy normal, como soy yo. Se nos escapa a veces alguna palabrotilla, pero la veo muy de mi estilo", confiesa Rocío.