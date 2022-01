Carmina Barrios ronea con Andrés y le compara con Sean Connery

Carmina Barrios no ha querido perderse la segunda edición de MasterChef Abuelos y ha vuelto a las cocinas más famosas de la televisión para contarnos cómo le va desde que pasó por el Celebrity y para probar y valorar los platos de los aspirantes más veteranos de la televisión. Y para su sorpresa, se ha quedado encantada con lo que ha visto. Sobre todo con Andrés ‘The Spanish King’, pero también con José, el 'Sean Connery MasterChef'.

Carmina Barrios visita a los aspirantes de MasterChef Abuelos 2 RTVE.es

Nada más entrar al plató, los jueces le han preguntado que que tal está y sin pelos en la lengua y con más cara que espalda ha contestado “más bueno que el pan”. Su carta de presentación nos ha dejado claro que José es un hombre que ha sabido disfrutar de la vida y que a día de hoy sigue haciéndolo. Con 65 años ha hecho prácticamente de todo y ha visitado más de 100 países. ¿Su último reto? MasterChef Abuelos, donde quiere dar un paso más allá en su vida de aventurero.

Ha cocinado un tartar de atún, otro de gambas y una crema de aguacate para juntarlo todo en un mismo plato. Antes de probarlo, Carmina se lo ha dicho claramente: “Tienes cara de ligón, a mi José me recuerda a un grande del cine, a Sean Connery, tiene cara de seductor”.

02.11 min José y su nieto nos enamoran a todos

José ha admitido que no es la primera vez que se lo dicen y cuando Samantha le ha preguntado si ha sido igual de seductor, el veterano aspirante, no ha dejado lugar a dudas: “Yo llevo 19 años con mi mujer y sigo enamoradísimo. No puedo mirar por otros ojos”.