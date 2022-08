Peter Jackson quiso contar con él para su exitosa saga, pero Sean Connery rechazó su oferta. El director había pensado en él para interpretar a uno de los personajes más importantes de la triología de El Señor de los Anillos: Gandalf, un mago y espíritu maia enviado a la Tierra Media durante la Tercera Edad del Sol para ayudar a sus habitantes a luchar contra Sauron. En su lugar, fue el actor británico Ian Mckellen el encargado de sustituirle y dar vida al legendario personaje. La primera película fue un éxito en taquilla, al igual que el resto de entregas. Se calcula que Sean Connery podría haber perdido unos 450 millones de dólares por haberse negado a participar en este ambicioso proyecto.

No es la primera vez que Sean Connery rechaza un personaje que podría haberle enterrado en billetes. El actor también acabo diciendo 'no' a James Bond, el agente secreto más famoso de todos los tiempos, al que él mismo dio vida durante las siete primeras películas de la interminable saga. Entonces, temía ser encasillado, había otros papeles que le gustaban más, así que decidió dejarlo. ¿Qué le llevó a rechazar el papel de Gandalf? ¿Se arrepintió la estrella de Hollywood de haber rechazado la oferta de Peter Jackson?

"Me leí el libro. Me leí el guion. He visto la película, y aun así no he entendido nada. Ian McKellen, creo yo, que es maravilloso en el papel", explicaba el propio Sean Connery en una entrevista cuando le preguntaron al respecto. Siendo así, probablemente su decisión haya sido la más acertada y no se arrepienta de ello, a pesar de todo el dinero que perdió.