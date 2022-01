Todo el mundo está expectante por ver la tercera entrega de la saga de Spider-Man dirigida por Jon Watts, que ya firmó las dos entregas anteriores: Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far from Home (2019). La película protagonizada por Tom Holland y Zendaya es una de los filmes más esperados del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), que dio el pistoletazo de salida a su cuarta fase este año con las series de Wandavision y Loki, abriendo un mundo de posibilidades gracias al multiverso.

La película ya se ha convertido en la favorita del público en 2021 y en una de las que más dinero ha recaudado en taquilla para Marvel. ¿Cómo? ¿Qué después de un mes aún no la has visto? No te preocupes, a las 22.05 podrás ver Spider-Man: Far from home, la segunda película de la trilogía protagonizada por Tom Holland, en La 1 y en RTVE Play. Y mientras te contamos quiénes son actrices que han interpretado a las parejas de Spider-Man.

Liz Allan, el primer romance de Spider-Man En el univeso cinematográfico de Marvel, Laura Harrier es la actriz que interpreta a Liz Allan. Hace su única aparición en Spider-Man: Homecoming (2017) y es la hija del villano de la cinta, Buitre. Uno de los plot twist de la película, ya que Peter se da cuenta de que por mucho que Liz le guste, lo suyo va a ser imposible. Al final su historia de amor se queda como en los cómics: apenas tienen nada. En el MCU, es la hija del villano Buitre

Elizabeth Banks, enamorada de Peter Parker ¿A qué nunca te habías dado cuenta de que Elizabeth Banks aparece en Spider-Man (2002)? Aunque oficialmente no es la novia de Spider-Man en el MCU, la actriz ha pedido volver a interpretar su papel en las nuevas películas. Betty Brant es una de las compañeras de trabajo de Peter Parker en el Daily Bugle, dirigido por J. Jonah Jameson, quien odia fervientemente a Spider-Man. Tienen un par de citas y no llegan a más, pero ella vive enamorada de Peter... En los cómics, es el segundo romance del superhéroe arácnido

Emma Stone es Gwen Stacy La actriz protagonista de La, la land (2016) y Cruella (2021) cumplió un papel muy importante en las películas The Amazing Spider-Man (2012) y The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro (2014), ya que interpreta a Gwen Stacy, la primera novia oficial del superhéroe aránido. ¡SPOILER EN LA SIGUIENTE FRASE SI NO HAS VISTO LAS PELÍCULAS! El destino de Gwen está sellado y muere, dejando una profunda cicatriz en el alma de Spider-Man. Por lo que la vuelta de Emma Stone al MCU está descartada. En otros el spiderverso de Tierra-65, sin embargo, Gwen Stacy es la superheroína: Spider-Gwen. Y hasta tiene un lío amoroso con Miles Morales en las películas de animación. Pero esa es otra historia. Mira la película 'The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro' en RTVE Play para saber qué le ocurre

Zendaya y Kirsten Dunst, ¿qué Mary Jane prefieres? Tal vez sea la novia más famosa de Spider-Man: Mary Jane Watson, también conocida como MJ. Un personaje que ha sido encarnado por dos actrices muy diferentes: Kirsten Dunst y Zendaya. La primera lo hizo junto a Tobey Maguire en la trilogía de Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) y Spider-Man 3 (2007). En ellas era la vecina de Peter Parker, quien vivía enamorado de ella desde pequeña. Se hacía actriz y con el paso del tiempo se enamoraba primero de Spider-Man y después, de Peter Parker. Kirsten Dunst, que ya era un icono de Hollywood, afianzó aún más su carrera en la década de los años 2000 y se convirtió en una MJ icónica. Hasta ahora. ¿Regresará al spiderverso como Mary Jane Watson? Entonces llegó Zendaya. La nueva estrella del momento que causa sensación allá por donde va. Y consiguió darle la vuelta al personaje de MJ, haciéndola más descuidada. Además, MJ pasó a a ser negra, un hito en Marvel que la convierten en un personaje único del MCU. Para más inri, el amor de Spider-Man y MJ ha traspasado la pantalla, ya que Tom Holland felicitó a Zendaya con un "My MJ". La pareja derrocha amor dentro y fuera de la pantalla y tras haberse convertido él en el Spider-Man favorito de todos los tiempos, parece que la actriz sigue los mismos pasos con Mary Jane Watson. La actriz es la novia de Spider-Man dentro y fuera de la ficción GTRES