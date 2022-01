¿Te interesa la poesía, pero no sabes por dónde empezar? Probablemente, el género literario más incomprendido, y el más bello de todos. Por un lado, están los autores clásicos, como Antonio Machado o Federico García Lorca. Ahora irrumpan con fuerza los poetas jóvenes, como Elvira Sastre o Miguel Gane, que empezaron su camino publicando sus textos en internet y compartiéndolos a través de las redes sociales. Distintas generaciones, demasiadas opciones, ¿cuál es mejor para adentrarnos en este mundo? Seguimos las recomendaciones de los expertos: poetas, libreros y periodistas especializados.

Para Elvira Sastre hay dos autores muy importantes en el mundo de la poesía: "Uno es Gustavo Adolfo Bécquer, que fue el autor con el que descubrí la poesía cuando estaba en el instituto. El otro es Benjamín Prado, que es el autor que hizo que me enamorara de la poesía y que además quisiera escribirla. Mi libro favorito es Ecuador". Ella es una de las grandes revelaciones de este género, la poeta de nuestra generación. Si quieres empezar por su obra, Elvira Sastre te recomienda hacerlo por Cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo. "El motivo es sencillo: es el primer libro que escribí y reúne poemas escritos desde los quince hasta los veinte años", cuenta. Baluarte es otra de las opciones que plantea: "Es el libro por el que mucha gente me ha conocido y ha llegado a una gran mayoría de público".

Óscar López, director y presentador de Página Dos, destaca a cinco poetas que conectan muy bien con el lector. El primero, Pablo Neruda, con su poemario Veinte poemas de amor y una canción desesperada, o Federico García Lorca y su obra Poeta en Nueva York. "Mario Benedetti es un autor que te lo pone muy fácil para entrar en el mundo de la rima. El olvido está lleno de memoria es un libro de poemas fantástico para aquellos que no son lectores habituales. Más reciente, Joan Margarit, que falleció hace muy poco tiempo. Un poeta bilingüe fantástico", apunta. Por último, Matria, de Raquel Lanseros, "una mujer de una intensidad y una capacidad de tocar lo íntimo magistral".

La periodista cultural Laura Barrachina, directora de El Ojo Crítico en RNE, tiene clara su recomendación: "Para empezar a leer poesía lo mejor es empezar a leer poesía, pero dejando a un lado la ironía, es verdad que lo mejor es empezar a leer poesía accesible y clara. Este es el caso de Abraham Guerrero, el flamente Premio de Poesía El Ojo Crítico". Su poemario, titulado Toda la violencia, es un retrato personal en el que puede verse reflejado quien lo lea. "Habla de asuntos que a cualquier joven de hoy en día les sonará: la precariedad laboral, la dificultad para ser padre en este contexto, la violencia machista que sufrieron sus abuelas y la que se perpetua hoy en día. Está lleno de lirismo y al mismo tiempo es una poesía muy accesible que puede llegar a cualquier lector", asegura.

Para gustos, los colores, y en la poesía pasa lo mismo. La temática, la rima, la generación... Para Carolina Alba, director y presentadora de La estación azul y colaboradora en Hoy empieza todo, no es fácil lanzar una recomendación genérica, la cosa cambia según la edad y el momento vital por el que esté pasando cada persona. Para perderle el miedo a la poesía, ella recomienda empezar por un ensayo: Tensión y sentido, de Mariano Peyrou. "Da las claves de cómo acercarse a este género, lo explica todo de una manera muy sencilla. Además, da seguridad al lector para que confíe en su criterio", señala. Carolina Alba recuerda que fue Miguel Hernández quien le descubrió este maravilloso mundo, con su obra Cancionero y romancero de ausencias. Ahora confiesa que prefiere otros autores, como Idea Vilariño.

Aldo García Arias, editor y librero de Antonio Machado, recomienda empezar por la generación del 27, "poetas que escribían para todo tipo de público sin ninguna aspiracion, un tono sufiencitemente bajo, para que todo el que no haya leído poesía lo entienda". Otras opciones pueden ser Antonio Machado, Miguel Hernández o Feferico García Lorca. "Poeta en Nueva York habla de cosas cotidianas, el lenguaje que utiliza es llano, consigue hacernos ver más allá". Para los más arriesgados, recomienda al poeta Charles Baudelaire y su obra Las flores del mal.

Para Andrea Stefanoni, escritora y librera de La Mistral, no hay una fórmula para adentrarse en el munod de la poesía. "Podría nombrar dos poemas que para mí se acercan a lo que podría llegar a ser una definición, aunque insisto: es imposible. Uno es Coraje, de Joan Margarit, el otro es Asombro, de Cristina Peri Rossi, flamante ganadora del Premio Cervantes. Esos dos poemas explican para mí lo inexplicable", asegura.

Poesía para los más jóvenes

No hay muchas publicaciones de poesía para el púbico más joven. Esther Madroñero, experta en literatura infantil y juvenil y librera de Kirikú y la Bruja, asegura que "es la etiqueta lo que echa para atrás". Una opción puede ser la obra Un hilo me liga a vos, de Beatriz Giménez de Ory, recomendado entre los 12 y los 17 años.

Y es que los jóvenes no se sienten muy atraídos por este género literario. Eso mismo le pasó a Adrián Fauro, librero de la librería 80 Mundos y ahora también poeta. "Recuerdo que empecé tarde y porque alguien me puso un libro en la mano", asegura. Él apostaría por los poetas actuales, porque "son capaces de generar imágenes increíble". Pone de ejemplo la obra de Leonor Saro, Babilonia: "Creo que es una manera muy guay de empezar porque está todo lo que tiene la poesía históricamente y además tiene cosas muy generacionales con las que conectas muy rápido".

Luna Miguel es una de las escritoras más populares de la poesía española reciente. "Lo que recomiendo antes de empezar a leer poesía es que se busquen libros que traten los temas que le interesen a una. Cuando somos jóvenes, lo que más nos importa es que un libro 'dialogue' con nosotras, con nuestros intereses. Por eso es importante no tanto un poemario específico, como cualquier texto poético que nos ayude a profundizar en esos temas, en esos sentimientos", explica. En su caso, ella conoció el mundo de la poesía a través de los versos de Charles Bukowski. "Ahora no lo releo pues su misoginia me repugna, aunque no me importa reconocer que fue gracias a su escritura sucia que yo empecé a leer poesía. Luego me pasé a la generación del 27, porque estaba enamoradísima y los poemas de amor de Lorca, Aleixandre o Cernuda me fascinaron". En la actualidad reconoce que la mejor poeta española del momento es Berta García Faet: "Si fuera una trapera, todos hablarían de ella. Su manera de concebir la escritura amorosa me fascina y me destroza".